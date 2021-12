Encomendas pausadas, a demanda é muito alta – Nerd4.life

a Elden Ring Premium Collector Edition É muito procurado pelos jogadores. Há muita demanda. Bandai Namco já foi forçada a isso Pausa para pré-encomendas Da edição especial – exclusiva para sua loja – por tempo indeterminado.

A informação foi compartilhada no Twitter, onde Livros da Bandai Namco: “Agradecemos sua paciência com problemas para criar novas contas na Loja esta manhã. Devido à disponibilidade limitada do Elden Ring Premium Collector Edition, pausamos as reservas e avisaremos você novamente quando as disponibilizarmos para encomenda.”



Elden Ring Premium Collector Edition

É claro que o número de unidades que a Bandai Namco planejava vender é menor do que a demanda real do público. eu lembro disso Elden Ring Premium Collector Edition O jogo incluirá uma réplica de capacete, uma estatueta de personagem, um baú de colecionador, um livro de arte, um hard book, uma trilha sonora, adesivos, um patch e outras recompensas digitais para pré-encomenda. Este é um pacote respeitável que é vendido por € 259,99. Também no site italiano, o produto estava fora de estoque.

A Edição de Colecionador básica, disponível na Amazon, também está esgotada. A única versão disponível para A pré-encomenda é o padrão que você pode encontrar aqui.