Boxe Fitness: Fist of the North Star, revisão

As premissas são excelentes – Ken the Warrior é sem dúvida uma excelente escolha para um jogo de fitness baseado no boxe – mas na prática, Revisão de condicionamento físico de boxe: Fist of the North Star Ele nos conta que o jogo não consegue se livrar de muitas das falhas históricas da série, a primeira delas é a falta de controle efetivo sobre os movimentos do jogador. Continua sendo uma experiência capaz de fazer você suar, é claro, mas o título sofre com a concorrência de outros videogames de fitness mais eficazes.

“Você já está morto: A frase icônica falada pelo guerreiro Kane antes da morte violenta de seus inimigos tornou-se o material para uma série interminável de paródias e memes. E se pudéssemos experimentar em primeira mão a emoção de aniquilar inúmeras hordas de selvagens empunhando bastões no extensões desérticas do futuro distópico imaginadas por Boronson e projetadas por Tetsuo Hara? o imaginador Ele tem a resposta e, com este novo capítulo da série Fitness Boxing, ele nos coloca na pele de um estagiário do próprio Kenshiro, e este último no papel de treinador para nós, boxeadores iniciantes.

O homem das sete cicatrizes



Executar os movimentos mais famosos de Kenshiro no Fitness Boxing Fist of the North Star é uma façanha nada trivial

Boxe Fitness: Fist of the North Star é naturalmente pensado para os fãs do guerreiro Ken, e nesse sentido ter Kenshiro como treinador é definitivamente divertido: o tutorial nos ensina o básico da nobre arte, começando da posição de guarda, do movimento dos pés (muito difícil de manter com tempo e consistência, esperamos) e dos instantâneos básicos, jab e direto. Dependendo do pé levado para a frente em posição de guarda, com o braço direito e esquerdo faremos o jab, ou seja, o jab desferido com o braço da frente, e o jab direto, mais precisamente com o de trás.

Ela continua a jogar com uppercuts, ganchos e dribles, na melhor tradição do boxe fitness. O que muda aqui são os treinadores, os cenários e a presença de batalhas, uma forma que nos permite desafiar as gangues hooligan e depois os chefes retirados da história de Kenshiro: Let’s Go De Shin até que eles o viram, todos os quais oferecem o combate físico mais desafiador do jogo. Ao acumular poder durante as batalhas contra chefes, você pode usar os movimentos mais famosos de Kenshiro e garantimos que você executa Mova centenas de ataques de Hokuto Não é uma questão simples. Resumindo, no Boxe Fitness: os punhos do Estrela do Norte suam e suam muito; Em comparação com os capítulos anteriores da série, a presença dos personagens Ken the Warrior é definitivamente uma vantagem para os fãs: é uma pena que o enredo seja apresentado com clipes do mangá original, exibidos em fundos um tanto monótonos, mas certamente tecnicamente atrasados, como toda a produção como um todo.