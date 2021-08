Uma novidade absoluta no Pro-Club, uma revolução nunca antes vista

FIFA 22 estará disponível a partir da data oficial em 1 de outubro de 2021, e a EA Sports decidiu fornecer novas informações sobre o jogo em alguns lançamentos. Hoje sobre o Pró-Clube.

FIFA 22: Uma novidade absoluta no Pro-Club

Definitivamente, Ultimate Team, com milhões de jogadores e bilhões de euros Vale muito, mas também há novidades sobre o Pro Club principalmente em termos de jogabilidade, em uma estrutura semelhante à do passado.

em um Jogadores do FIFA 22 Pro Club Em primeiro lugar, poderão tirar partido de todas as melhorias técnicas e tecnológicas possíveis graças à Hypermotion Tech, mas também de outras.

O objetivo deste ano é fazer do FIFA 22 Pro Clubs uma experiência social também. Na verdade, a EA Sports gostaria que esse modo se tornasse um lugar para se encontrar com amigos, como futebol. Você liga o console, entra no modo, se comunica com todos, conversa e também joga.

Para simplificar isso, a EA aprimorou a tecnologia por trás dos clubes profissionais, melhorando o fluxo e, ao mesmo tempo, reduzindo os obstáculos como apareciam no passado. Isso se traduz em lobbies de amigos, a capacidade de usar chat de voz e falar instantaneamente, mesmo quando não estiver jogando. Também será mais fácil carregar seu equipamento favorito para jogar imediatamente.

O Pro-Club não é só com amigos

Não apenas com amigos. Na verdade, a EA deseja fazer novos amigos. Em outras palavras, você está tentando reduzir o tempo morto do jogo para ir direto para o campo mesmo que seu time não tenha jogadores.

Você cresce com base no jogo no campo

A EA Sports também repensou a maneira como um jogador de futebol virtual deve se desenvolver. Em outras palavras, graças à melhoria na análise de jogo, Você vai crescer com base no seu comportamento em campo durante a partida.

Portanto, este sistema deve ajudar não apenas a aumentar as estatísticas, mas também a ganhar vantagens, pontos de habilidade e tudo o mais durante o jogo.

Você pode, de fato, criar um jogador de futebol virtual contando com 5 modelos, ou modelos, para escolher o caminho. Além disso, as vantagens do FIFA 22 podem ter um impacto significativo na progressão do jogo. Na verdade, eles afetam toda a equipe.

Para ativá-los, assim como acontece com os atiradores, eles dão bônus de vários tipos.

