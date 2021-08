O velho protagonista de Assassin’s Creed Valhalla retorna

Assassin’s Creed Valhalla está pronto para receber um antigo herói. Vazamento sobre um velho conhecido muito apreciado

Uma possível nova entrada em Assassin’s Creed Valhalla. vazamento esperado O retorno do antigo protagonista Direto do Assassin’s Creed Odyssey. Ubisoft continua a apoiar fortemente Assassin’s Creed Valhalla. É por isso que não podemos descartar um retorno, em um dos seguintes DLCs, associado ao jogo do antigo protagonista.

O capítulo da cadeia que recebe mais conteúdo jogável éIvor Adventure. Na verdade, a editora francesa continua a investir tempo e recursos nisso. Basta pensar na versão de atualização 1.3.0 e Assassin’s Creed Valhalla DLC The Siege of Paris. Ainda estou pensando na próxima chegada do Infinity, o novo capítulo da franquia em que a Ubisoft parece ter mais do que ideias claras e transparentes.

O incrível retorno do herói em Assassin’s Creed Valhalla, prepare-se

Enfim, a produtora confirmou isso para 2022 Estou chegando Mais DLC para Valhalla. Entre eles pode estar o adiamento direto da Odisséia de Assassin’s Creed. De acordo com Game Rant, segundo um vazamento, o personagem de Cassandra pode em breve conhecer Ivor. Tudo isso também faz sentido, visto que o guerreiro conquistou a imortalidade graças à tripulação do Hermes.

Ele é um usuário do YouTube J0nathan para repetir o boato. Uma fonte frequentemente confiável de rumores sobre o capítulo final de Valhalla. J0nathan, junto com membros da comunidade online, foi capaz de encontrar um diálogo dirigido a eleUma conversa entre Cassandra e Ivor. o que eu digo? Vazamento totalmente suculento, certo?

No momento, esses são apenas rumores justos, nada foi confirmado, mas não negado no momento. Mas se esse boato for provado ser verdade, todos os jogadores certamente ficarão felizes em encontrá-lo novamente uma Velho conhecido no mundo de Valhalla deste calibre. Tudo o que resta é esperar.