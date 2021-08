O WhatsApp agora tem fotos e vídeos cronometrados. Uma vez aberto, ele se autodestrói

Imagens de lapso de tempo agora também são uma realidade para o WhatsApp. O aplicativo de mensagens mais popular do mundo foi lançado A função que permite visualizar fotos e vídeos apenas uma vez, que desaparecem do chat assim que você o abre.

Fora isso, são conhecidas como “fotos cronometradas”, já foram introduzidas há algum tempo pelo Snapchat e Instagram, e havia rumores de que o WhatsApp chegaria em março após mostrar algumas imagens do novo recurso em desenvolvimento.

O que muda para o destinatário

Novos arquivos de mídia que se autodestruem assim que são abertos Eles serão claramente marcados com um novo ícone que diz “apenas uma vez”.

Os arquivos de mídia programados não serão salvos nas fotos e vídeos do destinatário, que, além de não poder arquivar, você nem mesmo poderá categorizar ou compartilhar.

Se o destinatário não abrir o arquivo de mídia Dentro de 14 dias após o despacho, ele irá expirar e não poderá mais ser visualizado no chat.

O que muda para o remetente?

Claro, se você quiser enviar uma foto ou grupo de vídeo para apenas uma visualização Você precisará selecionar a opção “One Time Show”.

Além disso, existem detalhes que não são muito claros, quando você envia uma foto ou vídeo que só pode ser visto uma vez Nunca será possível vê-los novamente.

Assim que o arquivo multimídia for visualizado, ele aparecerá no chat como “Abrir Mensagem”, Mas apenas se o destinatário leu as notificações ativas.

E quanto ao backup?



Arquivos multimídia cronometrados Pode ser restaurado a partir do backup se a mensagem não for aberta durante a realização do backup. O WhatsApp garante que até mesmo os arquivos de mídia que podem ser visualizados uma vez sejam protegidos por criptografia de ponta a ponta. Além disso, o arquivo multimídia cronometrado ainda pode ser reportado ao WhatsApp: no entanto, neste caso, o WhatsApp compreensivelmente terá permissão para exibi-lo.

Distribuir a nova função de arquivos e vídeos que só podem ser vistos uma vez Comecei esta semanaPortanto, ele será gradualmente expandido para incluir todos os usuários do WhatsApp.

Cuidado com as capturas de tela

Obviamente, os arquivos multimídia cronometrados não podem fazer nada contra uma captura de tela da tela do destinatário recebendo e abrindo-a, mesmo uma vez. Se você estiver pronto para salvar uma captura de tela do aplicativo com a foto e o vídeo abertos na primeira (e única) vez, esse conteúdo ainda será armazenado de alguma forma em seu dispositivo.. Se for um vídeo, o destinatário pode começar a gravar a tela para os dispositivos que o permitem.