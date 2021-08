Diablo Immortal adiado para 2022, anuncia a Activision Blizzard – Nerd4.life

Durante o documento financeiro trimestral, a Activision Blizzard anunciou que o lançamento do Diablo Immortals Mudou-se para início de 2022Oficialmente, para tornar o título mais interessante.

Na base deste ano EstímuloNo entanto, pode haver problemas que a Activision Blizzard esteja enfrentando no momento.

Na verdade, a empresa americana acaba de perder seu presidente J. Allen Brack, ofuscado pelas recentes acusações que chocaram a editora americana. Na verdade, muitos funcionários deploram o clima tóxico dentro da empresa, que pode até levar ao assédio e abuso sexual.

semelhante Caos Isso não pode afetar o tempo de desenvolvimento interno da Blizzard: imaginamos que não seja fácil se concentrar no trabalho em dias como este. Outra razão pode ser de natureza oportunista: a publicação de um jogo já muito disputado neste clima pode facilmente se transformar em um fiasco do qual será difícil se recuperar.

No entanto, no relatório fiscal, a empresa fala sobre as tentativas gerais de atingir um público mais amplo e novas oportunidades. “Diablo Immortal continuou a se sair bem nos testes e recebeu ótimos comentários sobre sua jogabilidade”, disse a Activision. “A equipe está em busca de mais oportunidades para tornar o título mais atraente para um público mais amplo, com seu lançamento agendado para o primeiro semestre de 2022.”