Quem pode verificar nosso passe verde: as pessoas que devemos mostrar a eles

Florença, 3 de agosto de 2021 – O corredor verde logo se tornará realidade: a partir de sexta-feira, 6 de agosto, de acordo com as regras de combate à propagação da Covid, o certificado verde deverá ser exibido em determinados locais como restaurantes indoor e academias, também como eventos públicos, como desfiles e festivais, bem como para jogos de futebol. mudança importante na vida cotidiana. Teremos que trazer o Green Pass conosco: seja o papel, para download em formato pdf, ou o digital, para ficar entre as fotos de nossos smartphones. Mas quem pode controlar a via verde? A quais categorias de pessoas somos obrigados a mostrar o certificado?

Primeiro, tem a polícia, que vai poder fazer fiscalizações Em locais onde a via verde é obrigatória (Entre esses locais também haverá museus) e todos os servidores públicos no exercício de suas funções. Os gerentes de clubes ou organizadores de eventos públicos, como shows e similares, também podem solicitar um green card. Os restaurantes não serão obrigados a verificar a pista verde: eles não têm obrigações a esse respeito. Opcionalmente, os restauradores poderão medir a temperatura de seus ocupantes.

Mas como a pista verde é verificada? O pessoal responsável pela verificação terá um smartphone com o aplicativo VerificationC19, que pode ser baixado em todos os smartphones: enquadrando o código QR com a câmera do smartphone, o aplicativo que acessa o banco de dados nacional poderá ver se o passe verde é válido .