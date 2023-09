As primeiras imagens da nova BMW R 1300 GS 2024

Sabemos que agora, novo BMW R1300GS 2024 Será apresentado ao público no dia 20 de setembro. Mostramos a você nas últimas semanas Primeiras fotos de bicicleta nua E sem qualquer tipo de camuflagem (provavelmente na versão final) e também com Vídeo da moto em ação, o que nos permite ouvir o som. Agora, porém, Mônaco publicou uma imagem teaser em seus canais sociais O que confirma a chegada da motocicleta. Como costuma acontecer nestes casos, a foto nos mostra muito pouco, ou nada, da bicicleta Rodas com raios, carenagem e cor branca/azul. Comparada às dimensões dos passageiros, a BMW R 1300 GS 2024 também parece nova Completamente compacto. A única informação que temos até agora é a que conseguimos extrair de imagens anteriores.

O que imediatamente chama a atenção, a julgar pelas fotos de espionagem que mostramos no passado, é A Grande restyling para estética, que tem linhas mais sinuosas e modernas, mas ainda mantém o caráter do GS, com seu longo “bico” frontal. Ainda no tema do design, notamos também alterações no farol, que conta com um grande elemento central de LED, e nos protetores de mão, que agora incluem indicadores de direção. A frente também deve acomodar Radar, dispositivo de ondas milimétricas Isto permite que a R 1300 GS tenha sistemas de segurança tecnologicamente avançados, como o controle de cruzeiro adaptativo. Uma carta semelhante no verso, onde você deve encontrar um lugar O segundo radar está localizado entre a placa e a cauda: Este segundo dispositivo servirá para avisar o motorista, por meio de uma luz LED embutida no retrovisor, que um veículo está se aproximando e se aproximando do ponto cego. O modelo imortalizado em espiões anteriores mostra-nos um GS com rodas raiadas e um único escape, mas agora não há dúvidas. Também chegará uma versão com rodas raiadas. Isso nos deixa presumir que a nova R 1300 GS também será oferecida em duas versões: “standard” e Adventure.