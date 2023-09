Baldur’s Gate 3 valia muito pouco para a Microsoft, mas Larian não se ofendeu

De acordo com os documentos, a Microsoft esperava que Larian – a equipe de desenvolvimento – não precisasse de mais do que 5 milhões Para colocar o jogo no Xbox Game Pass. Para efeito de comparação, LEGO Star Wars foi de 35 milhões, Dying Light 2 50 milhões, Gotham Knights – recentemente confirmado para Game Pass, entre outras coisas – 30 milhões, e Star Wars Jedi Survivor 300 milhões.

Recentemente e padrões Vazamento de documentos do Microsoft Xbox Há muita informação. Um dos detalhes mais curiosos é o facto da Microsoft não parecer particularmente impressionada com isso Portão de Baldur 3 é basicamente chamado de uma espécie de Resíduos de playground .

Larian reage às estimativas do Xbox

Michael Doss, Diretor de Publicação da Larian, falou no X para fazer o anúncio A Microsoft não foi a única a minimizar o Baldur’s Gate 3. Ele escreveu na tradução: “E em sua defesa, todos também [hanno sottovalutato BG3]. O mesmo vale para Divinity: Original Sin 2. É o gênero, a maneira como abordamos as coisas e como as fazemos. Não existem dados que possam dizer a alguém o desempenho do BG3. Tivemos que correr muitos riscos.”

Numa segunda postagem, Douse acrescenta que não está falando dos torcedores, que claramente não subestimaram o jogo e o compraram e fizeram dele um sucesso.