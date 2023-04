Land Rover Defender: a gama está em expansão

crescer lá gamas para veículo fora de estrada Land Rover Defensor. A principal novidade chama-se Defender 130 Outbound, que tem estilo off-road próprio, ao qual o Defender 130 equipado com motor V8 de 500 cavalos (na foto acima) e o novo Overseas County Pack para o Defender 110.

Defensor 130 ir – o Lançamento do Land Rover Defender 130 (Nas fotos acima e abaixo) está disponível exclusivamente na versão de cinco lugares, com uma capacidade de bagagem de até 2.516 litros (1.329 litros com os bancos da segunda fileira na posição vertical). Assim, os clientes podem aproveitar o compartimento de carga praticamente plano, com 1,27 m de comprimento, para armazenar tudo, desde roupas de mergulho a bolsas de equipamentos e equipamentos de camping e escalada. estilo Defensor 130 emitido Tem uma aparência em tons escuros, com o para-choque e a grade com acabamento em Shadow Atlas Matt, enquanto as aberturas laterais têm acabamento em antracite. O design é completado por rodas de 20 polegadas pintadas em Gloss Black ou rodas de 22 polegadas em Shadow Atlas Matt.

A gama de cores de um arquivo Defensor 130 emitido Ele apresenta Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey e Eiger Grey, com painéis traseiros na cor da carroceria combinando com o acabamento do pilar D. Para os clientes que precisam de resistência superior a arranhões para ficar fora do caminho, um filme de proteção acetinado está disponível. Quanto ao interior, os clientes podem escolher couro Windsor ou tecido Resistant. Com acabamento em Ebony, forro do teto Ebony Morzine e folheado Robustec. Existem vários itens que protegem o interior, como um tapete de borracha que pode ser dobrado para proteger o para-choque ao carregar equipamentos volumosos ou pesados, como bicicletas ou malas. O Defender 130 Outbound está disponível com motor D300 turbodiesel Ingenium com tecnologia Mild Hybrid Vehicle (MHEV), juntamente com tração inteligente nas quatro rodas e Terrain Response 2 (o “cérebro” que adapta o comportamento do veículo às condições de direção), com controle eletrônico suspensão pneumática com Adaptive Dynamics instalada de série.

Defender 130 V8 – a outra modernidade por ela representada DF 130 Equipado com um motor V8 Carregado 5 litros, que entrega 500 cv e 610 Nm m de torque, garantindo aceleração de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos. O Defender 130 V8 está disponível exclusivamente em Carpathian Grey ou Santorini Black. Ele também possui escapamento de quatro vias, teto deslizante panorâmico com teto preto contrastante, emblema externo V8, faróis LED Matrix com luzes diurnas, lanternas traseiras coloridas, vidros escurecidos e rodas de liga leve cinza escuro brilhante de 22 polegadas.

pacote de país – As últimas novidades anunciadas pela English House, disponíveis para DF 110e a pacote de interrupção externa (na foto acima). Inspirado no Defender County original, apresenta elementos exteriores que fornecem uma interpretação moderna do veículo histórico. O County Exterior Pack está disponível para 110 S e SE e apresenta grafismos distintos ao longo das portas, complementados por soleiras iluminadas que dão as boas-vindas ao motorista e aos passageiros. Jantes de liga leve de 20 polegadas estão disponíveis em dois acabamentos, incluindo branco brilhante.