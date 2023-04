Steam: Fãs estão criando memes para novo recurso não incluído na atualização

A Valve atualizou recentemente seu cliente, vapor. Esta atualização introduziu uma série de novos truques e funções, como ordenação e a capacidade de classificar notas instantaneamente em seus jogos. Ao mesmo tempo, no entanto, existem recursos que não estão incluídos, apesar de serem muito procurados: um deles se tornou (talvez novamente) um meme no subreddit do Steam. Vamos falar sobre possibilidade Classifique os jogos da biblioteca e altere seu nome de exibição.

Como você pode ver em memes Abaixo, baseado na série animada do Bob Esponja, um usuário reclamou da falha em tom de brincadeira e recebeu apoio de mais de 2.000 pessoas por meio de curtidas e mais de 130 comentários no subreddit do Steam.

o problema É que em diferentes situações, se você possui vários jogos da saga, estes não estão realmente em ordem cronológica de enredo, eles aparecem em ordem alfabética por padrão. Um exemplo sugerido é Yakuza e Judment (que está à venda junto com vários outros jogos da SEGA no momento). Yakuza Kiwami (“Edição 1”) termina no sexto capítulo. Visto que a saga agora mudou de nome no ocidente e se chama Dragon Like, jogos como Ishin! Acaba no topo: isso será um problema para as próximas temporadas.

Este é um exemplo específico, mas, em geral, os fãs não gostam de ter muito pouco controle sobre sua biblioteca. Como já é possível dividir os jogos em “grupos(principalmente pastas ou listas), desculpe, o Steam não permite que você dê um ‘golpe de misericórdia’ em tudo e mude a ordem dos jogos de alguma forma.

Você pode, claro, especificar Outras maneiras de classificar a lista de jogos em um grupo, como a data de lançamento, mas nem sempre resolve o problema: por exemplo, a data de lançamento no Steam de Yakuza Like a Dragon (que é o número 7 da saga) é anterior ao lançamento data de Yakuza 6.

Provavelmente teremos que esperar um pouco mais e torcer para que no futuro a Valve decida conceder a possibilidade de ordenar jogos livremente dentro de um grupo.