LIDL | Shock Deal: transformará sua culinária e dieta rapidamente – além disso, pela metade do preço de outras marcas

LIDL traz de volta um de seus produtos mais queridos e solicitados de todos os tempos, revolucionando a cozinha e a vida, graças ao qual você pode economizar tempo, dinheiro e espaço.

Adequado para todos os tipos de cozinha e para todas as preparações, o Monsieur Cuisine Smart sempre foi o principal concorrente do Thermomix, um processador de alimentos multifuncional que ajudou famílias inteiras a preparar refeições ao longo dos anos.

A nutrição é o principal fator que determina uma boa saúde E se aliado a exercícios físicos moderados e contínuos, pode-se garantir um grande bem-estar psicofísico. Alimentar-se bem nestes tempos cheios de obrigações e stress nunca é fácil, ainda mais tendo em conta que, com os horários de trabalho muitas vezes apertados, não se pode dedicar tempo suficiente à preparação das refeições.

Com efeito, para se ter uma vida longa e saudável, a alimentação deve, para além de variada, conter frutas, legumes, carnes e leguminosas de excelente qualidade que, no entanto, muitas vezes requerem Os preparativos são bastante longos e tediosos. Felizmente, com o avanço da tecnologia, foram produzidos muitos dispositivos pequenos e grandes que podem fazer a maior parte do trabalho.

O novo modelo de Sr. Cozinha Inteligente É apenas um deles, ao comprá-lo, você obtém acesso a um aplicativo dedicado que não apenas o ajudará a criar receitas, mas também fornecerá compras semanais e classificações de receitas.

Monsieur Cuisine Smart não pode faltar, só no LIDL

custo do dispositivo 449,00 euros Mas todas as suas funções o tornarão absolutamente indispensável para qualquer casa, com LIDL Monsieur você pode cozinhar a vapor, amassar, fritar, preparar smoothies, fazer purês, cozinhar ovos, misturar e fermentar, também tem a função de cozimento lento, limpeza programada e escala integrada.

Equipado com 10 velocidades + 1 turbo, sucção máxima 1200 c As temperaturas podem atingir entre 37°C e 130°C. Graças ao temporizador de 99 minutos, muitos pratos podem ser preparados com segurança, incluindo os 600 já existentes e factíveis passo a passo, mesmo com um veículo de comando de voz viaassistente do google.

dentro do pacote Você também encontrará: