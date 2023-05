Carrapatos azuis chegam ao Gmail. Como funciona o novo sistema para evitar golpes online

Os cheques azuis estão chegando ao Gmail. Esta não é uma assinatura como a que Elon Musk queria para o Twitter, mas o certificado de verificação mais clássico. em propósito Em seu blog, Mountain View explica que o sistema visa ajudar os usuários a distinguir um e-mail autêntico de um fraudulento. Traduzido: Menos mensagens que fingem ser de operadoras de telefonia, bancos e sites que os usuários assinam, mas na verdade contêm vírus ou tentativas de golpes que devem ter sucesso em seu objetivo de roubar dados ou causar danos econômicos. Até o final desta semana, os tags devem estar ativos para todas as caixas de correio.

ATUALIZAÇÕES DO GOOGLE / ESPAÇO DE TRABALHO | Imagem mostrando como funciona a nova marca de seleção

Como funciona

O recurso já foi lançado e está ativo em mais e mais contas. O Google foi a primeira empresa a receber o cheque, mas outras grandes marcas como Amazon e Ebay também verificaram sua identidade. E não é apenas o número de telefone e o documento que geralmente são exigidos quando os serviços online oferecem verificação para usuários particulares. Neste caso, com a configuração do sistema Indicadores de marca para definir a mensagem (Bimi), o logotipo da empresa também é associado exclusivamente ao remetente: uma das partes mais fáceis de identificar e falsificar uma mensagem. Ao passar o mouse sobre a imagem, aparecerá esta mensagem: “O remetente deste e-mail verificou que é o proprietário do domínio XXXXXX e do logotipo na foto do perfil.”

