Starfield: os detalhes do quadro do Xbox serão comunicados antes do lançamento, confirma Spencer

Em uma entrevista obtida por Phil Spencer com a Kinda Funny Games, o chefe do Xbox garantiu aos jogadores que a Microsoft Ele se comunicará claramente Com o tempo certo eu Detalhes da taxa de quadros para campo estelar No Xbox Series X | S antes do lançamento, ao contrário do que aconteceu com Redfall.

Spencer aponta para o estado de 30fps de Redfall no lançamento do console, que só foi revelado em Algumas semanas após a data de lançamento, entre outras coisas gerou muito descontentamento e pessimismo sobre o sobrenome de Arkan. Um erro de comunicação “realmente saiu pela culatra” na Microsoft, em suas palavras.

Bem, parece que Spencer não quer cometer o mesmo erro novamente e prometeu que a Microsoft comunicaria claramente detalhes sobre a estrutura Starfield (e presumivelmente outros aspectos técnicos) antes do lançamento para evitar qualquer mal-entendido com os jogadores.

Dado que Starfield será o protagonista de um evento dedicado em 11 de junho de 2023, é razoável esperar que esses detalhes sejam revelados nesta ocasião ou nas semanas imediatamente seguintes, já que a data de lançamento do jogo, salvo problemas de última hora, está marcada para 6 de setembro de 2023.

Na mesma entrevista, Spencer também revelou que Starfield recebe mais suporte da Microsoft do que Redfall, o que deve evitar problemas técnicos vistos com o título Arkane.