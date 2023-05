“Até 532 km/h”: é um foguete de verdade | Aqui está a nova joia da rua

O SSC Tuatara é oficialmente o carro mais rápido do mundo ao quebrar o recorde mundial na pista do Kennedy Space Center, na Flórida. O supercarro americano com capacidade de 1.774 cavalos de potência conseguiu atingir objetivos semelhantes graças ao equipamento técnico de primeira classe

o Novo recordea fim de Tuatara É o resultado de uma série de tentativas feitas ao longo dos anos. Fabricante americano para obter o cobiçado título “O mais rápido do mundorealizada no último período Vários testes de velocidade A fim de garantir um resultado próximo das expectativas dos entusiastas e, claro, dos investidores.

SSC Então ele conseguiu na instituição registrando-o Na velocidade máxima“para frente e para trás” de 455,3km/h Superando efetivamente os 447 km/h anteriores alcançados pelo Koenigsegg Agera RS.

Levou a pista do ônibus, instrumentação Racelogic VBOX 3i 100Hz GNSSe compartilhar garmine baseado em imra (International Mile Racing Association), mas no final entre a ida e volta o Sr. Larry Caplin (sua bola de fogo) estabeleceu o recorde com sua SSC Tuatara de 1.774 cavalos de potência alimentado com misturas É composto por etanol e benzeno. No 3,7 km em linha reta Mas Caplin gostaria de tentar novamente e apontar 482,8km/h.

o SSC Tuatara Sonhopara ignorar – oficialmente – 300 mph (482 km/h) seria possível com a disponibilidade de uma faixa mais longa de asfalto e a nova relação de marchas poderia ficar ao alcance de um hipercarro Yankee.

Tuatara SSC: carro de perseguição padrão

Projetado em colaboração com Jason Castriotaex-designer da Pininfarina, nasceu para substituir AeroE Tuatara Totalmente feito em fibra de carbono, com algumas partes (como o braço da suspensão) em alumínio; Desta forma, o fabricante conseguiu manter peso do supercarroseco, sobre 1200kg.

Para atingir o novo recorde, um míssil americano superfície-superfície foi fornecido Mistura Especial E85 O que permite que você envie um arquivo Motor V8 de 6,9 ​​litros com força máxima de 1.774 cv; na configuração de rua, com gasolina de 91 octanas, Tuatara parar “apenas” 1370 cv.

Apenas esperado 100 amostrastodos construídos na sede da West Richland em WashingtonE SSC Tuatara Tem uma tabela de preços perto de 1,5 milhões de euros. Quanto tempo durará esse novo recorde de velocidade? Ela permaneceria invicta por meses ou mais tarde hipercarro de 2000 cvcomo Faísca CorujaEles conseguirão abandonar a proposta americana? Todas as perguntas para as quais não há resposta certa no momento e, portanto, temos que esperar pacientemente.