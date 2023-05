O que acontece quando uma estrela explode

O espaço é um lugar muito vasto, mas não importa a que distância esteja uma estrela em explosão, ela pode representar uma ameaça mesmo a milhares e milhares de quilômetros de distância.

Em alguns casos, filmes de ficção científica relataram o que aconteceria se uma estrela explodisse perto do nosso planeta Ou ainda mais catastroficamente, se a estrela em torno da qual nosso sistema solar foi construído explodir. o consequências Uma explosão com tal massa de energia é massiva e uma equipe de cientistas finalmente calculou o que poderíamos chamar de raio Ele cai explosão estelar

Os números, como você pode adivinhar facilmente, são colossais. O estudo, publicado recentemente no The Astrophysical Journal, foi inspirado por erupções Super Nova Que graças à tecnologia dos telescópios pode ser vista e examinada facilmente por especialistas. As conclusões do grupo de especialistas foram divididas entre: Universidade de Illinois, Universidade do Kansas e Universidade Washburn Falando de um perigo que também pode afetar a Terra, embora eventualmente ocorra uma explosão estelar Mais de 100 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Mas quais são as consequências?

Quando uma devastadora estrela de raios X explode

No início do estudo publicado na Jornal Astrofísico Lemos que até agora os estudos associados às explosões de supernovas se concentraram principalmente em possíveis efeitos negativos no meio ambiente da Terra.e ambientes semelhantes“Você dará uma olhada especial nos danos climáticos associados à chegada fótons ionizador e deuses raios cósmicos. Os primeiros costumam chegar dias ou meses depois, enquanto para os segundos a viagem pode ser muito mais longa, mesmo milhares de anos após a erupção.

O estudo é intitulado Supernovas luminosas de raios-X: ameaças aos biomas terrestres Em vez disso, concentra-se precisamente nas emissões de raios-X criadas quando as supernovas interagem.”Com uma textura graduada densaEssas emissões são produzidas radiação ionizador Assim, percorrer distâncias muito longas também pode ter consequências na atmosfera chão em caso de explosão dentro de um raio Cerca de 160 anos-luz de distância.

A atmosfera está mudando

lá Uma chuva de radiação ionizanteEsta é uma das conclusões a que os especialistas do estudo chegaram. as mudanças radical emA química da atmosfera do planetaEm particular, se um planeta parecido com a Terra ou a própria Terra fosse atingido, a chuva de radiação ionizante destruiria grande parte do planeta. Camada de ozônio. Essa destruição do ozônio então impacto na quantidade raios ultravioleta que chegará do sol à superfície da terra, o que muito provavelmente levará ao desaparecimento de várias espécies com maior risco e, paradoxalmente, que organismos marinhos.