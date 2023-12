Os detalhes fazem a diferença

Galaxy S24 Ultra Ele está entre os smartphones mais esperados e comentados do momento, e também deve ser anunciado antes do timing clássico a que a Samsung está acostumada recentemente: na verdade, deve faltar pouco mais de um mês para o evento. desmontagem. Nas últimas semanas, nós os coletamos Muitos detalhes no topo da gamapuramente estético e técnico, agora Universo de gelo Permite-nos dar uma vista de olhos às principais diferenças entre o novo modelo e o seu antecessor S23 Ultra, comparando alguns aspectos do design.