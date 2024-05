Google Pixel 8 por 650 na Amazon: muito poucas unidades

Eles estão vendendo como pão quente na Amazon Google Pixel 8Isso não é surpreendente, dado o custo de compra. A versão de 256 GB está sendo oferecida na Amazon com um desconto de 24% O preço final é de apenas 649,90 euros, incluindo portes de envio. Um dos preços mais baixos de sempre para um smartphone Ele se destaca em muitas áreascomeçando pela fotografia.

O Pixel 8 do Big G parece ótimo Tela OLED Full HD+ Actua de 6,2 polegadas Com uma taxa de atualização dinâmica de até 120Hz. É uma tela que oferece ao usuário cores vivas e vivas e, graças à alta taxa de atualização, uma rolagem visivelmente mais suave. Seja no uso “básico” com redes sociais, na visualização de conteúdos em streaming ou em jogos selvagens, as vantagens são mais do que óbvias.