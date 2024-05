One UI 6.1 também para tablets: quais modelos serão atualizados e novos recursos

Depois da entrada triunfante no início do ano no Samsung Galaxy S24, a nova versão da interface chega também aos tablets da empresa.

Atualizar Para uma interface de usuário 6.1 Representa um momento de grandes mudanças no cenário tecnológico Samsung. Esta nova versão do sistema operacional foi bem recebida Um verdadeiro salto qualitativo O que melhora significativamente Os usuários interagem com seus dispositivosIsto graças a recursos avançados baseados em inteligência artificial. A expansão da atualização One UI 6.1 para tablets e smartphones garante uma experiência de usuário consistente e de ponta em uma variedade de dispositivos Samsung.

Series Galáxia S24 Tive a honra de estrear essa nova interface, enquanto hoje a atualização chega também em muitos outros aparelhos Samsung. One UI 6.1 é apreciado acima de tudo por sua capacidade de tornar o uso diário dos dispositivos mais fácil e agradável. Esta atualização Não oferece mudanças radicais Em design comparado à sua versão, melhora a experiência do usuário.

todos Mantenha uma interface familiar Mas ideal. A cada novo lançamento, a Samsung pretende refinar a sua visão de uma interface de utilizador que seja funcional e esteticamente agradável, demonstrando o seu compromisso contínuo com a inovação e a satisfação do cliente.

One UI 6.1: Novos recursos e dispositivos suportados

One UI 6.1 oferece uma série de recursos de ponta. As inovações aparecem principalmente na área de inteligência artificial e experiência do usuário em geral Recursos como Círculo de Pesquisa, Intérprete e Tradução em Tempo Real. Nas ligações”, o que aumenta muito a eficiência da comunicação.

Além disso, a integração de ferramentas avançadas de verificação ortográfica e gramatical, e Criação automática de resumos para aplicativos Samsung Notes, Internet e Gravador de VozAs novas opções de gravação e visualização da exposição enriquecem ainda mais esta experiência.

One UI 6.1 está disponível em uma ampla variedade de dispositivos Samsung, incluindo smartphones e tablets. Entre os smartphones, A atualização foi lançada para modelos mais recentes, como o Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, e se estende às séries S22 e S21, incluindo os modelos FE dessas gerações. A linha Galaxy Z, incluindo o Fold e Flip das últimas três gerações, também se beneficia desta atualização.

A compatibilidade foi atualizada recentemente Também se estendeu aos tablets. Entre os dispositivos que receberam ou receberão a atualização encontramos:

Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra

Portanto, esses tablets se beneficiarão de novos recursos de IA e também verão melhorias na integração de exibição Sempre disponível E a tela de bloqueio, entre outras melhorias. Assim, a Samsung garante que os utilizadores de tablets também possam desfrutar das mais recentes inovações de software, garantindo consistência na experiência do utilizador em diferentes dispositivos.