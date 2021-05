Xiaomi se pergunta: a superalimentação de 200W leva apenas 8 minutos (vídeo)

Vincenzo Ronca



xiaomi É definitivamente um dos maiores fabricantes de smartphones e um dos panoramas mais ativos do mundo. Nas últimas horas, ele flexionou tantos músculos quanto seus músculos tecnologia de carregamento تقنية.

o que você vê em Vídeo No final deste artigo está o enorme potencial oferecido pela tecnologia carregamento rápido Desenvolvido por Xiaomi. O vídeo mostra como cobrar com fio Com potência de saída A 200 watts Falha ao recarregar totalmente um Xiaomi Mi 11 Pro Com arquitetura de software personalizada, ou seja, de 0% a 100%, apenas 8 minutos. Para chegar a 50% demorou 3 minutos.

A mesma evidência foi feita em Wireless Ricarica Com potência de saída igual a 120 watts. Para recarregar totalmente a bateria do Xiaomi Mi 11 Pro, foi necessário 15 minutos.

Além da demonstração, Xiaomi não relatou تبلغ Quando e em quais smartphones Veremos o novo envio super rápido. Também resta entender como a Xiaomi desenvolveu uma estratégia gerenciamento de calor Criado com esta nova tecnologia de carregamento.

Fonte: Xiaomi (Youtube)