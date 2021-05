Experiência PlayStation em junho de 2021 com jogos PS5 e PS VR 2, de acordo com um vazamento – Nerd4.life

Faltam apenas algumas horas para começar Junho de 2021 E com o novo mês chegando, grandes eventos de videogame como E3 2021 e várias conferências independentes chegarão. O Sony PlayStation, com certeza, não fará parte da E3 2021 e por isso os fãs esperam que a empresa japonesa crie seu próprio evento, talvez um Experiência PlayStation. Agora, o vazamento afirma que é exatamente o que vai acontecer, mencionando a data e o conteúdo, incluindo novos anúncios para PS5 e PS VR 2.

A fonte é o 4chan (mais tarde rejeitado no Reddit) e, portanto, não é o mais confiável, mas no momento não podemos fazer nada além de anotar o que foi relatado. Ele explica, em primeiro lugar, que esta experiência PlayStation deve ocorrer em 28 de junho de 2021.

Além disso, afirma-se que haverá espaço para vários anúncios para o PlayStation 4 e PS5, dedicados aos próximos jogos a curto prazo (até 2021) e a longo prazo (2022). Haverá espaço para jogos dos estúdios Guerrilla Games (também conhecido como Horizon Forbidden West) e Santa Monica (God of War Ragnarok), mas também Capcom, Square Enix, Ubisoft, EA e muitos outros jogos. Portanto, será um grande evento que apresentará produtos exclusivos e títulos de terceiros em todas as plataformas.

No centro da ação deve estar a data de lançamento de Horizon Forbidden West (indicada pelo vazamento, como relatamos), mas também um novo lançamento criado em colaboração entre a Square Enix e a Bluepoint Games.



Horizon Forbidden West estará no centro da experiência PlayStation?

Fora do lado do software, haverá espaço para PS VR 2: Não está claro o que pode ser mostrado, mas parece que no PlayStation Experience haverá uma maneira de ver o capacete pela primeira vez (lembre-se de que já vimos os consoles).

Como sempre, o que é relatado é um arquivo Boato E nada mais. Se a PlayStation Experience estiver realmente agendada para junho de 2021, o anúncio deve chegar em algumas semanas, então teremos apenas que esperar para ver se o que foi relatado é confiável.

Nesse ínterim, lembramos que você poderá conhecer todos os detalhes sobre o E3 2021 no FAQ.