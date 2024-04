Notícias sobre mensagens, fotos, mapas e muito mais

Google Atua em diversas frentes para tornar seus serviços cada vez mais eficazes no atendimento às nossas necessidades. Embora nem sempre isso signifique sucesso, o trabalho é de 360 ​​graus e neste caso específico trata-se de algumas das principais ferramentas que utilizamos no dia a dia, que são Mensagens, fotos, mapas, pesquisa, encontro e retenção .

Mensagens do Google

Imagens do google

Outra novidade está relacionada à aba recordações : Cada um é exibido dentro de retângulos com cantos arredondados, com a imagem da capa retirada do álbum. Também será possível desabilitar os títulos das memórias que são geradas automaticamente pela inteligência artificial.

Google Maps e pesquisa

Google Maps e pesquisa se concentram em Sustentabilidade : Com as novas funcionalidades introduzidas, é agora mais fácil encontrar rotas de transporte público e a pé, bem como alternativas ao voo e mais informações sobre as emissões da aviação.

Conheça o Google

Uma função semelhante ao Handoff da Apple está chegando ao Meet, o que significa a capacidade de iniciar uma conversa em um dispositivo e encerrá-la em outro sem desconectar. O novo recurso aparecerá no menu “Across Device Services”. O nome e a chave do chamador são exibidos na interface Encerrar a chamada E a opção de voltar ao seu dispositivo Android anterior.

Google para salvar informações

Assim como aconteceu no ano passado com os lembretes do Assistente e do Calendário, esses lembretes serão migrados em breve do Google Keep para o Tarefas. No entanto, este não é um movimento completamente errado, uma vez que Mountain View pretende unificar a ferramenta desta forma, movendo todos os lembretes – qualquer que seja a sua origem – para um só lugar: Tarefas.

Atualmente é possível no Keep criar um lembrete acessando o menu que aparece no lado esquerdo. Assim que a migração for concluída, os lembretes desaparecerão permanentemente do aplicativo Keep.