Banheiro pequeno, mas com estilo elegante: a solução de chuveiro “walk-in” é ideal para você

Descubra as soluções mais criativas e bonitas para mobiliar um banheiro pequeno: aqui está o conjunto de box amplo perfeito para economizar espaço.

Projetar e mobiliar um banheiro pequeno pode ser um verdadeiro desafio, mas com as ideias e soluções certas isso se torna possível Otimize o espaço ao máximo Mais limitado e transforme seu pequeno ambiente em um local funcional e também esteticamente agradável. Se você está procurando a ideia certa, você está no lugar certo.

Na verdade, oferecemos uma seleção de ideias inteligentes e estéticas para você eu entro no banheiroForma inteligente Otimize o espaço, mas com estilo e talento. Os chuveiros walk-in são cada vez mais populares, tanto para banheiros pequenos quanto para banheiros grandes. Sua capacidade de criar Sensação de espaço e vivacidade É um item obrigatório procurado por muitos.

Banheiro pequeno: como transformar seu espaço em um instante graças ao box amplo

Descobrir 6 ideias perfeitas para decorar seu banheiro pequeno E consiga um local confortável, agradável e bem ventilado, apesar de seu pequeno tamanho real.

1. Banheiro de casa pequena com área de 30 m2

Neste projeto de reforma de um pequeno apartamento de apenas 30 metros quadrados O chuveiro foi colocado perto da janelapara aproveitar ao máximo cada centímetro de espaço disponível.

2. Um toque de cor no banheiro

O banheiro deste apartamento de 43 m² possui um box amplo minimalista em seu interior, graças a um Um toque de cor é dado por azulejos em diferentes tonalidades. Esta escolha definitivamente adiciona vivacidade e personalidade ao ambiente.

3. Estrutura clássica e aparência moderna

Num apartamento de 40 m2, a poucos passos do Sena e da Torre Eiffel, o box amplo torna-se o herói do banheiro. Neste caso foi Coberto com mosaicos de vidro Com inserções de metal.

4. Suíte de luxo em Paris

Em um apartamento no coração de Paris, ele se transforma em um box amplo Parte integrante da asa. A abertura para o resto do apartamento cria uma sensação de amplitude e luxo.

5. Chique e confortável sob os telhados de Paris

No sótão de Saint-Germain-des-Prés, numa pequena suite, foi criada uma acolhedora casa de banho graças a Cabine de chuveiro elevada.

6. Brilhante e acolhedor em Madrid

Em um apartamento de 45 m² em Madrid, um belo box amplo Piso colorido Eles são colocados no centro das atenções.

lá Está confirmado que um box amplo é a solução perfeita Para banheiros pequenos. Com uma seleção de ideias inteligentes e esteticamente agradáveis, você pode criar o banheiro perfeito.