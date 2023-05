Um dos carros mais icônicos de Velozes e Furiosos está em leilão: o número é impressionante

Um carro de corrida do filme Velozes e Furiosos foi leiloado por uma quantia verdadeiramente escandalosa. Porque este é um carro particular.

O número é alucinante. A famosa casa de leilões Bonhams só tem isso Ele vendeu o importante carro Velozes e Furiosos 4 dirigido pelo falecido Paul Walker por um valor acessível apenas para os ricos. O evento foi realizado na Bélgica, em Bruxelas.

Esta jóia com um histórico de prestígio está quebrando todos os recordes. Para um melhor entendimento, é só dizer Em comparação com as ofertas do mesmo modelo no mercado de usados, os retornos foram 10 vezes maiores.

O carro de que estamos falando é o Nissan Skyline GT-R34, que será lembrado por todos os fãs da famosa série. A peculiaridade do carro, fabricado em 2000 e utilizado por Hollywood apenas em 2008, reside no fato de Foi importado para os países designados para fazer as filmagens. No papel, entre outras coisas, ele nem poderia ser transportado no país, mas a produção conseguiu contorná-lo classificando-o como um “multicarro”. Na verdade veio O motor original foi removido. Isso significa que um seis cilindros em linha de 2,6 litros turbo está sob o capôNão é a fábrica.

É bom especificar que havia grupos diferentes Horizonte R34 Costumava ser para o filme, mas era apenas o GT-R. Outras versões eram GTs e GT-Ts disfarçados de mais populares.

Segundo o vendedor, a joia Com a assinatura da cor Bayside Blu e vendendo por bons US $ 1,357 milhão, Personalizado por Daryl Allison da Kaizo Industries para atender aos desejos do ator principal, que morreu em um acidente de viação na Califórnia em 2013. Especificamente, uma barra de rolagem foi modificada, rodas Volk Racing RE30 de 19 polegadas, intercooler Turbonetics, sistema de escapamento Nismo NE-1 e até mesmo um laptop Windows conectado a um monitor Xenarc MFD.

Nissan Skyline GTR, alguns grãos de história

Agora vamos descobrir mais sobre o Skyline GT-R. Produzido de 1969 a 1973, foi revivido em uma versão atualizada de 1989 a 2002 como o Nissan GTR. O nome Skyline nos leva de volta a 1957, quando a marca japonesa começou a definir carros de gama média dessa maneira.

O primeiro modelo foi o KPGC10, que estreou no Tokyo Motor Show de 1968 e foi colocado à venda no ano seguinte. Era um carro com tração traseira e inicialmente estava disponível apenas como um sedã de quatro portas. Nascido para as competições, conquistou muitas vitórias com sua velocidade graças ao motor S20 DOHC de 24 válvulas, herdado do Prince R380, com câmbio de cinco marchas, e era capaz de liberar até 250 cv.