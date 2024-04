Dragon's Dogma 2: Uma grande atualização está chegando, mas não para desempenho

O trabalho de melhoria e desenvolvimento está em andamento Doutrina do Dragão 2A Capcom postou recentemente uma mensagem no X para informar sobre os diversos itens que serão incluídos no Grande atualização em breve No próximo período, mesmo que não pareça que haverá quaisquer manobras específicas relativamente a este desempenho.

A correção em questão é esperada por Fim de abril Trará consigo várias correções específicas do jogo, mas parece que não são esperadas melhorias no problema de desempenho, que parece continuar a ser uma prioridade para os jogadores.

Isto é, a menos que as notas postadas pela Capcom até agora sejam apenas parciais, é claro, mas dada a forma como elas entram em detalhes e a quantidade de ajustes que a atualização deve acarretar, parece que os desenvolvedores estão focados em outros recursos por enquanto. .