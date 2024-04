Helldivers 2 precisa de correções e atualizações para permanecer relevante

Mergulhadores do Inferno 2 É o título disso Ele precisa de reparos e atualizações para Permaneça relevanteJohan Bilstedt, CEO da Arrowhead Game Studio, que abordou o assunto no Reddit, está convencido.

Há alguns dias, descobriu-se que os fãs de Helldivers 2 aceitariam menos conteúdo em troca de mais patches, mas Pilestedt Ambos os aspectos são essenciais Como parte de uma experiência de serviço ao vivo como esta.

Deixe-me adicionar algum contexto: Arrowhead Game Studio é uma empresa independenteO CEO explicou que a empresa pertence a pessoas que nela trabalham e não é influenciada pelos acionistas no sentido tradicional da palavra.

“É claro que temos uma excelente cooperação com a Sony, onde concordamos com os objetivos a atingir e assim por diante. No entanto, não há coerção e não temos de nos submeter a requisitos específicos. Estamos calibrando nossos esforços Entre corrigir problemas e adicionar novos conteúdos.

“É fácil dizer ‘conserte e não acrescente’, mas a realidade da competitividade nesta indústria é apenas isso Precisamos fazer as duas coisas para permanecermos relevantes. “Procuramos entender que as exigências e expectativas do estúdio são altas, todos os olhos estão voltados para nós e temos um objetivo: fazer deste o melhor jogo que você já jogou ao vivo.”