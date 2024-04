No Rest for the Wicked, a análise da Digital Foundry provoca o jogo da Moon Studios

Não há descanso para os ímpios Ele é o protagonista da última análise de Fundição DigitalBem como no nível técnico e técnico Promoveu o jogo É desenvolvido pela Moon Studios, que aparentemente combina elementos visuais inspirados em sucessos como Dark Souls, Diablo e até Animal Crossing.

Disponível a partir de hoje em acesso antecipado no Steam, No Rest for the Wicked é movido pelo motor Unity, mas graças a uma série de customizações, esse aspecto fica em segundo plano e o título consegue se destacar, graças também a Sistema adicional de física e simulação.

Graças à excelente implementação da tecnologia HDR, o novo jogo da Moon Studios parece e funciona como uma “pintura em movimento”. Uma abordagem “curva” para o mapa 3Dsemelhante ao Animal Crossing, para manter uma certa visão.

No entanto, prevalecem a atmosfera e o detalhe aplicado aos personagens, objetos e cenários, com o vento e as condições climáticas acrescentando ainda mais profundidade à história. Um show verdadeiramente inspirador e emocionante.