PS5: sete jogos mais vendidos do Xbox Game Studios

Alguns já estão no console há anos Sony Portanto, a recente inauguração da Redmond House é irrelevante. Vamos falar, por exemplo, sobre Call of Duty e Minecraft. No entanto, outros projetos foram anunciados nas últimas semanas. Estamos falando especificamente de Grounded e Sea of ​​Thieves.

Jogadores de PlayStation descobrem jogos de Xbox

Grounded também foi um sucesso no PS5

Grounded foi lançado no início desta semana, enquanto Sea of ​​​​Thieves ainda está disponível para encomenda e chegará em 30 de abril.

Além dos títulos mencionados anteriormente também Monitoramento 2 Está no ranking global, graças ao lançamento da décima temporada que lhe devolveu um pouco de oxigênio, e eles têm encontrado muito apoio. Os dois jogos que faltam são Fallout 4 e Fallout 76, que são obviamente impulsionados pela série Prime Video TV. É justo ressaltar que ambos foram lançados quando a Bethesda não era uma empresa da Microsoft.

Resumindo, a maior parte destes jogos já está no catálogo da PlayStation há anos. Porém, vê-los todos juntos tem um certo impacto e também faz você entender o quão importante o Xbox é atualmente para os jogadores de PlayStation. Para efeito de comparação, existem atualmente apenas cinco títulos exclusivos do PlayStation na lista dos 25 primeiros, três dos quais não foram desenvolvidos pela PlayStation Studios: Rise of the Ronin, Stellar Blade e Helldivers 2. Os outros dois são MLB The Show 24 e Destiny . 2, ambos são multiplataforma.