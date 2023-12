Marvel’s Blade não será exclusivo do Xbox a pedido da Marvel, diz ex-executivo da Sony

Segundo Smith, a falta de exclusividade seria uma vantagem Encomendado diretamente da Marvel Em quase todas as novas ofertas de jogos licenciados.

Não podemos considerar que esta seja uma fonte definitivamente confiável, mas Alex Smith, que fez esta afirmação, trabalhou anteriormente para a Bend Studios dentro Estúdios PlayStation Além da Deviation Games e do Ember Lab, ele é definitivamente alguém próximo da área de desenvolvimento de videogames e pode estar ciente de certas convenções.

A integridade da fonte pode ser altamente suspeita, sendo um ex-desenvolvedor da Sony, mas segundo Alex Smith o jogo Lâmina da Marvel de Arkane Acabei de anunciar Não será exclusivo do Xbox a pedido da própria Marvel.

A contribuição de Alex Smith para a história

Smith relatou que todos os videogames licenciados pela Marvel que Os acordos são celebrados a partir de 2022 A partir de agora, deverá ser multiplataforma, o que explica porque Black Panther e Iron Man da EA não são exclusivos da EA e, portanto, Marvel’s Blade também, segundo a desenvolvedora.

no que diz respeito aos Carcaju da Marvelesta última não faz parte dos novos acordos porque o contrato foi criado antes de 2022 e, portanto, não fará parte da nova política solicitada pela editora, além dos diversos possíveis acordos que a Sony também poderia obter com a Disney à luz de a situação da licença do Homem-Aranha.

Obviamente, estamos tratando esta questão como um simples boato que não pode ser controlado de forma alguma, mas pode representar uma questão interessante, considerando também o mistério da falha na comunicação de informações.Singularidade Da Marvel’s Blade, apesar de ter sido desenvolvido por uma equipe da Xbox Game Studios, nomeadamente Arkane Lyon, o que gerou rumores sobre a possibilidade de não ser um exclusivo do Xbox.