Apple, chega a estrutura de aprendizado de máquina: aqui está o MLX

A Apple lançou recentemente uma estrutura e bibliotecas de aprendizado de máquina para permitir que os desenvolvedores criem modelos de ML que possam ser executados em chips Apple Silicon, talvez com o objetivo final de trazer aplicativos generativos de IA para seus sistemas. MLX, este é o nome da nova estrutura, e as bibliotecas de dados MLX estão disponíveis em formato de código aberto no GitHub e PyPI.

O MLX é inspirado em outros frameworks como PyTorch, Jax e ArrayFire, com a diferença de rodar em um sistema de memória compartilhada. Concretamente, isso se traduz em atividades MLX que podem ser executadas em dispositivos suportados sem transferência de dados. O MLX foi projetado para fornecer uma experiência de usuário simples para desenvolvedores, mas sem sacrificar o poder, com a capacidade de treinar modelos de IA como Llama by Meta ou Stable Diffusion.







Nos últimos anos, a Apple tem mostrado uma abordagem um tanto conservadora em relação à inteligência artificial e, de fato, tem sido muitas vezes relutante em usar esses rótulos formal e publicamente em suas comunicações, preferindo o termo “aprendizado de máquina” a eles. Embora já tenha incorporado muitos recursos de aprendizado de máquina em seus aplicativos, ainda não ofereceu ao público um serviço ou aplicativo de IA generativo como ChatGPT, Bard, Midjourney, Dall-E ou Claude.

Mais informações técnicas para MLX são Disponível no GitHub.