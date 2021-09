Quer uma varanda que sempre floresça? Esta planta seria perfeita para o inverno

Traga esta planta para a sua varanda, verá como é maravilhoso que mesmo no meio do inverno terá uma fachada verdadeiramente inusitada.

Acredita-se erroneamente que para ter varandas cheias de plantas e flores luxuosas, basta esperar a estação quente e, no inverno, devemos saturar com ramos opacos sem folhas. Felizmente, esse não é o caso, e para aqueles que têm um polegar verde e sabem muito sobre plantas, eles saberão exatamente do que estamos falando. Com efeito, na natureza existem várias plantas capazes de resistir a baixas temperaturas, o que permite ter varandas verdes mesmo em pleno inverno. Obviamente, se você acha que eles precisam de um pouco de cuidado, você está fora do caminho, mas pelo menos com chuvas frequentes no inverno, você definitivamente terá que reduzir a irrigação. De resto terá que tratá-los como todas as plantas comuns que sempre tem em casa, só assim ficarão saudáveis ​​e prontos para enfrentar os meses mais frios.

Esta planta vai ser perfeita para colocar na varanda mesmo no meio do inverno

Se gosta de plantas e flores e as suas varandas parecem um jardim botânico, certamente saberá que existem plantas que, ao contrário do que se possa pensar, também são resistentes às baixas temperaturas. Hoje queremos falar com você sobre uma planta em particular, uma planta que dá várias flores, mas tem folhas tão fortes que pode criar arbustos reais. Estamos falando sobre isso lá Pachysandra Terminalis.

A planta bachisandra, como dissemos antes, é uma planta com muito poucas flores, mas com folhas fortes e resistentes. Perfeito para suportar baixas temperaturas de inverno. Cuidar disso não será nada difícil, porque, uma vez que você crie um solo bem drenado, as chuvas de inverno farão o resto. Porém, nos meses de floração da primavera, você precisará regar com mais frequência, evitando que as folhas sequem. Além disso, nos períodos que antecedem o inverno, será necessário fertilizá-lo. Este processo será necessário para garantir os nutrientes adequados que lhe permitirão resistir ao frio do inverno.