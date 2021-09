Opel Astra, sob o vestido aparece … Delta Lancia – Auto World

Mostrar novo Opel AstraQue também será híbrido e elétrico, trouxe uma lufada de ar fresco para a marca alemã também em termos de design. O carro tem uma frente que apresenta um perfil retangular, ecoando alguns dos ditames estilísticos do final dos anos 1970. Embora a coragem seja apreciada, será então necessário saber se o novo carro da marca Stellantis vai superar as expectativas em termos de vendas. Nesse ínterim, há alguém que gosta Converta a nova assinatura do Astra Em algo que muitos fãs sonham: Nova versão do Delta Lancia.

Creative Kleber Silva, seu perfil online (que recomendamos visitar) está no Behance.net, levou a marca Lancia para a frente do Opel Astra, retocada aqui e ali nos locais certos e adicionou o logótipo HF que nunca dói. e aqui, Uma nova ‘visão’ de como o Delta poderia ser Se, nos andares superiores do Stellantis, alguém decidisse economizar dinheiro e tempo em pesquisa e desenvolvimento, transferindo tecnologia e design da Opel para a Lancia.

Certamente não seria o mesmo em relação ao original, fruto de um profundo compromisso que não se compara ao que a marca faz hoje apenas para a Ypsilon. Mas sem muitos voos de luxo, poderia ter sido um ponto de encontro entre o antigo ‘HF’ e o Delta dos anos 2000. Onde está o benefício? Por exemplo, pode ser problemático apresentar no mercado três automóveis, ao mesmo tempo, com uma “cara” semelhante, uma vez que tal delta irá agregar não só ao Opel Astra, mas também ao Peugeot 308.

O momento em que a Delta voltará ao mercado italiano ainda está longe. Se voltar, não será exatamente a mesma história de antes, já que os motores certamente mudarão (quanto mais tempo passa, menos provável que haja um endotérmico) e não haverá contribuição de as corridas de automóveis para acompanhar sua história, exceto pelo programa emocionante que Lancia não provocou desde o início de 1990.