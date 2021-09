Após a explosão de vitalidade e beleza das flores e plantas, ocorrida durante o verão, as varandas e terraços parecem opacos e vazios.

Setembro marca um período de transição de um inverno lindo e quente para o primeiro de um inverno frio.

Uma mudança de rumo atinge inevitavelmente até a varanda da casa, que fica esplêndida depois do verão com plantas cansadas e folhas secas espalhadas aqui e ali.

Portanto, é melhor ligar imediatamente a tampa e organizar os espaços exteriores da melhor forma possível. Até porque morar na varanda mesmo no inverno é possível!

Não se assuste com temperaturas congelantes ou precipitação. Com alguns truques simples, podemos ter varandas lindas e arrumadas mesmo no período mais frio e porque não, também despertar nos vizinhos tanta inveja que nos deixa um pouco orgulhosos.

Para tornar o nosso canto “verde” único e especial, existem muitas soluções possíveis. Por exemplo, eles são suficientes Estas flores têm pétalas douradas Para aquecer o outono e decorar com perfeição a varanda.

Porém, recomenda-se escolher para deixar o interior decorado e arrumado Esta é uma planta bonita e fácil de cultivar.

Enfim, para quem quer deslumbrar mas com classe e aquele toque de romance que não faz mal, aqui está uma solução que pode realmente vir a calhar.

Por fim, as varandas florescem mesmo no inverno com esta linda planta que vai fazer inveja a todos os vizinhos

Poucos sabem Bernese Esta planta se parece com um pequeno arbusto perene. Amostra densa e compacta dá folhas verdes brilhantes e bagas de cor rosa, branca ou roxa. Uma verdadeira maravilha que resiste ao frio e não se suja excessivamente.

O arbusto atinge uma altura de até um metro. Portanto, também é fácil mantê-los em potes e transportá-los quando necessário.

Os frutos do oxicoco amadurecem no outono e também duram até a primavera seguinte. Crescer é muito fácil. Basta manter o solo úmido o tempo todo. A estagnação da água deve ser totalmente evitada. Quanto à qualidade do solo, é melhor escolher uma mistura de solo, areia e turfa.

curiosidade

Uma das características distintivas desta planta é que é chamada dióica. Basicamente, os órgãos reprodutivos masculino e feminino nascem em duas plantas distintas. Portanto, para uma produção mais rica de frutos silvestres, é aconselhável colocar um exemplar macho ao lado da fêmea.

Em pouco tempo, finalmente conseguimos ter varandas floridas mesmo no inverno com esta linda planta que vai fazer inveja a todos os vizinhos.