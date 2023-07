WhatsApp Business Atualizado: Vem aí duas grandes novidades para os ‘principais’ usuários do app de mensagens

Novidades importantes do Whatsapp Business destinadas aos usuários mais privados estão chegando em breve. Vamos descobrir juntos agora!

O Whatsapp nunca nos decepciona e está em constante atualização oferecendo a todos os seus usuários uma qualidade de uso muito satisfatória, com funções cada vez mais úteis que facilitam a comunicação entre as pessoas. Mas dessa vez a novidade do Whatsapp é sobre a versão Business que é totalmente para relações profissionais. Mas vamos descobrir com mais detalhes o que é!

Whatsapp Business que isso Emissão profissional Do popular aplicativo de mensagens que todos usamos, que foi projetado para ser totalmente personalizado para comp. Foi lançado em 2018, depois que se percebeu que o Whatsapp servia para tudo, até para fins comerciaisentão equipe metagrupo Resolvi desenvolver uma seção dedicada apenas a esse aspecto.

Esta edição empresarial oferece muito mais Vantagens Adaptado às necessidades de negócios, como criar um perfil de empresa, marcar mensagens para melhor organização, saudações predefinidas ou mensagens enviadas, estatísticas e análises, ferramentas de automação e muito mais. Mas o Whatsapp Business não para por aí, ele vai se atualizando através do desenvolvimento Novos empregos. Vamos vê-los juntos!

Aqui estão as novas atualizações do Whatsapp Business

O Whatsapp Business faz parte do Meta Group, grupo de famosos Mark Zuckerberg, que inclui as redes sociais mais populares e amplamente utilizadas em todo o mundo. Na prática, as novidades anunciadas pela Meta são duas: a primeira é a de Publicidades. Na prática, os usuários terão uma escolha Criar um anúncio para Facebook E Instagram Diretamente do aplicativo Whatsapp Business, sem necessariamente usar o Facebook, para isso basta configurar um arquivo Pagamento ou forma de pagamento e fornecer um Endereço de email.

A outra novidade importante é que as empresas podem fazer isso Envie mensagens personalizadas para seus clientescomo eu Lembrete de compromisso. Portanto, não seria necessário perder um tempo precioso escrevendo manualmente a mesma carta para cada cliente, mas isso é tudo automáticoE, consequentemente, mais rápido. Esse recurso em particular, no entanto, para Prêmio Por estar localizado dentro Opções avançadas Do Whatsapp Business, portanto, será reservado para clientes que decidirem por ele Participar e explorar este novo potencial.