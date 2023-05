Choque do sistema, revisão – Multiplayer.it

System Shock (1994) foi fruto de uma grande intuição. O 3D agora foi liberado pela alfândega graças ao sucesso de DOOM e à melhoria geral dos PCs para jogos, e muitos estúdios têm procurado redefinir as coordenadas das experiências mais populares, para poder explorar novas tecnologias, para atender às necessidades de expectativas crescentes dos jogadores. Quando a Looking Glass Studios lançou o System Shock para Origin Systems, os únicos modelos que ele poderia apontar eram as duas unidades Ultima Underworlds, das quais tantos membros da equipe de desenvolvimento (especialmente Dough Church e Warren Spector) vieram, que, embora Dependente no cenário, pode-se falar sem demora de uma certa continuidade conceitual entre os projetos. A combinação de exploração e tiro em primeira pessoa, deixando o jogador livre para vagar pela estação espacial Citadel sem necessariamente ter que seguir um caminho predeterminado, provou ser um vencedor para os críticos, e menos para o público, o que aconteceu. System Shock não revive exatamente um sucesso específico (leia-se: vendeu um pouco, mas foi muito pirateado), com o status de jogo de culto basicamente alcançando postumamente. Alguns dos elementos que irão distinguir os sims imersivos de Deus Ex e System Shock 2 em diante ainda não existiam, mas o caminho já foi traçado para definir uma mistura específica entre um RPG e um jogo de tiro em primeira pessoa. Em suma, estamos falando de um título de grande importância para a história dos videogames e Edição de revisão de choque do sistema Ele não pôde deixar de levar isso em consideração, tentando dar uma visão geral de todo o processo.

Houve necessidade de refazer o choque do sistema?

A transformação gráfica do choque do sistema é excelente A primeira pergunta a se fazer diante de qualquer remake é se realmente há necessidade disso. O público moderno trata os jogos clássicos de maneira terrível, procurando neles padrões modernos e julgando-os em relação a eles. Assim, tornou-se muito comum pedir que se renovem experiências lembradas com especial carinho, para que não se tenha que se esforçar para entendê-las no momento histórico em que foram produzidas. Quer agradar as lembranças, mas sem abrir mão do conforto. O problema com esses casos é que alguns relacionamentos inevitavelmente mudam. Como mencionado, quando o System Shock foi lançado, ele representou a evolução de uma fórmula com limites incertos, enquanto um remake chegou ao mercado quando System Shock 2, Bioshock, Prey, Dishonored e muitos outros sims imersivos já existem há anos. é inevitável relacioná-los.

O remake do System Shock tenta se apresentar como um experimento que pode ser mais ou menos sobreposto ao original Portanto, a primeira consideração que podemos fazer é que onde o System Shock 1994 se configurou como um experimento evolutivo, o System Shock 2023 se apresenta com uma atitude bem diferente, imbuído de grande nostalgia e apreensivo com a perspectiva de propor a potenciais gamers. Visão que não se sobrepõe significativamente à visão original. Na verdade, parece quase um processo religioso. Então, aqui estamos novamente no papel do hacker sem nome que desperta após seis meses de coma induzido na Cidadela, onde a inteligência artificial SHODAN, o verdadeiro protagonista da série e o personagem mais interessante, descontrolou-se completamente e começou a traçar um plano para exterminar a humanidade, experimentando-o nos ocupantes da estação. Nosso objetivo é detê-lo, passando por todos os andares da base. É mais fácil dizer. READ Patch 1.3, baixe no PC, Stadia, PlayStation e Xbox agora disponível - Nerd4.life

De 1994 até hoje

O realismo gráfico ligeiramente maior desmente a estrutura abstrata dos níveis Ao assumir o controle do protagonista, percebemos que a experiência do usuário está muito mais refinada do que no passado, com menos cliques para realizar determinadas ações e uma interface mais fluida e totalmente reformulada, embora permitindo fazer exatamente as mesmas coisas como o original (deve-se dizer que System Shock: Enhanced Edition já funcionou bem deste ponto de vista) e uma fase de entrada menos complicada no jogo. Claro que logo chamam a atenção os gráficos totalmente repaginados, fruto de anos de trabalho (literalmente) da Nightdive Studios, que trabalhou muito bem a ambientação, prestando muita atenção no sistema de iluminação e seus efeitos no Jogar. O resultado é que estamos perante uma estação espacial muito mais opressiva do que a de 1994, embora a mesma natureza do labirinto e a mesma abstração se preservem em grande parte ao nível da composição arquitetónica, embora o trabalho feito também a partir deste ponto de visualizar. Seu aumento estrutural de membros é perceptível, ainda que parcial.

Shodan caiu forte Também do ponto de vista da jogabilidade, nos sentimos imediatamente em casa, por assim dizer, com um jogo que basicamente exige que examinemos os ambientes prateleira por prateleira, canto a canto em busca de objetos úteis, armas, atualizações e check-ins, com o último sendo acesso privilegiado à história do jogo. Felizmente, optou-se por não adicionar cutscenes ou outros sistemas narrativos fixos, que arriscariam quebrar o ritmo da jogabilidade. System Shock faz sucesso e podemos dizer que funciona justamente porque nos faz sentir completamente sozinhos em um ambiente hostil, deixando para o próprio jogador o ônus de contar a batalha contra SHODAN e seu exército de robôs e criaturas mutantes.

sistemas de jogo

Os reflexos de combate são a parte mais fraca da experiência Em System Shock, o jogador passa a maior parte do tempo fazendo duas coisas: vasculhar em busca de objetos, principalmente cartões de acesso a áreas fechadas e munição, gerenciá-los no inventário e vaporizar aqueles que consideram menos úteis e guardar algumas armas e jogar o que for desnecessário neles. Recicle as estações para obter créditos valiosos e lute. Se quisermos é só sistema de combate Para nos lembrar mais do que tudo que estamos lidando com um remake de um jogo de 1994 e para mostrar algumas falhas no processo. Em homenagem ao original, nenhum sistema alternativo para lidar com os inimigos está incluído. Portanto, quando você estiver ao alcance deles, inevitavelmente será atacado e tudo o que você precisa fazer é acertá-los com as armas disponíveis até que caiam no chão. Portanto, não espere várias abordagens para Dishonored ou Prey, porque Nightdive Studios optou por respeitar o título original, mesmo em seus aspectos agora mais problemáticos. Ele fez tanto isso que criou um sistema de feedback prejudicial que lembra o do jogo de 1994, criando um efeito um tanto singular. No System Shock original, as animações estáticas para responder aos golpes eram bastante naturais e justificadas, com inimigos que não paravam um momento sequer quando bombardeados, pois eram sprites 2D se movendo em um mundo 3D. Além disso, como mencionado, não havia muitos modelos de referência e, inevitavelmente, os desenvolvedores acabaram procurando por DOOM. Sejamos claros: era um sistema muito avançado na época. No entanto, no remake do System Shock, os acertos bem-sucedidos quase não produzem feedback, como se fossem absorvidos pelos inimigos, o que inevitavelmente chama a atenção. READ Vampire: The Masquerade - Swansong Nós tentamos Big Bad Wolf e Nacon em Paris! Portanto, quer você dispare uma pistola ou uma arma de raios, os efeitos serão sempre os mesmos. As próprias armas corpo a corpo não produzem Comente Satisfatório, embora a animação da tomada faça você esperar mais. Assim, por exemplo, ao acertar uma tecla, o golpe é carregado de muita animação física, mostrando também certo esforço por parte do protagonista, mas depois deslizando sobre o corpo do inimigo de plantão no momento da execução, mesmo no caso onde você vai assinar. Talvez introduzindo notas mais explícitas, todo o sistema, que foi amplamente modelado após o original, deveria ter sido retrabalhado. Se quisermos, esse costuma ser um dos problemas dos remakes, que deixam os desenvolvedores com tanto medo de incomodar os fãs que tomam decisões que saem pela culatra para evitar controvérsias. O problema, nesse caso, é que quem vai conhecer o choque do sistema a partir da nova versão vai inevitavelmente associá-lo a títulos modernos, e acaba percebendo o que é uma decisão talvez ditada apenas por uma forma raivosa de respeito como um imperfeição. O mesmo se aplica ao comportamento dos inimigos, que é muito parecido com o comportamento dos inimigos originais, a ponto de você poder usar as mesmas táticas para derrotá-los. Por exemplo, você pode se posicionar de forma a obter uma perspectiva clara do alvo, mas certifique-se de que a linha de tiro termine em uma obstrução. Escola simples, eficaz e decididamente antiga. Talvez demais.

Considerações diversas

As seções no ciberespaço são muito bem revisadas De resto, o remake do System Shock oferece exatamente as mesmas situações do original. Portanto, espere e espere que quebra-cabeças aleatórios com conexões elétricas sejam recriados em tabuleiros quadrados Viajar no ciberespaço Para abrir o acesso a algumas áreas e obter dados. Estes últimos foram significativamente revistos do ponto de vista técnico e experiencial, com particular ênfase na tentativa de os tornar mais dinâmicos e agradáveis ​​de viver. Não é que o ciberespaço do original fosse ruim, apenas que a estrutura em grade, os gráficos e a estética certos para os inimigos não fazem mais sentido, então Nightdive sabiamente decidiu partir para um estilo mais moderno e colorido, revisando todo o departamento. A jogabilidade continua sendo um tiro em primeira pessoa com movimentos estilo tumbling 360 graus, porém muito mais rápido e com inimigos mais agressivos, onde o objetivo é sempre chegar vivo ao final da fase, destruindo todos os inimigos e evitando alguns obstáculos. , como minas traiçoeiras. READ O rover Exo Mars 2022 em teste no 'terreno de Marte' em Altec Em geral, é difícil definir um novo choque de sistema como uma experiência ruim, até porque ele é construído sobre uma base muito sólida e tem um valor indiscutível. O único arrependimento real é que os desenvolvedores não demonstraram mais coragem em ajustar alguns dos sistemas, atualizando mais o jogo, em vez de tentar celebrar continuamente o original. O resultado é uma experiência divertida, certamente empolgante, mas que não acrescenta nada à retórica da simulação imersiva, sobre a qual o primeiro choque de sistema estabeleceu sua escrita.