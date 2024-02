No Phone (II) estreia dia 5 de março: o que sabemos até agora

O terceiro smartphone da marca londrina Nothing, o Phone (2a), será oficializado no dia 5 de março de 2024. Será um cruzamento entre o Phone (1) e o Phone (2) com uma função “Glyph” diferente. Enquanto aguardamos o anúncio, vamos saber mais sobre o telefone pelas palavras de Chris Whitman e Karl Pei, respectivamente, designer industrial e CEO da marca londrina.

No início de fevereiro, a marca londrina Nothing anunciou que lançaria seu terceiro smartphone este ano, chamado… Telefone (segundo). A empresa já anunciou o dia em que o dispositivo será anunciado: Terça-feira, 5 de março de 2024.

Portanto, teremos que esperar um pouco mais de duas semanas antes de descobrirmos o que o Telefone (2a) oferecerá especificamente, mesmo que já saibamos que o dispositivo estará posicionado entre o Telefone original (1) e o Telefone (2) , tanto em termos de recursos quanto de preços. Enquanto esperamos para saber tudo no dia 5 de março, nada compartilhou um vídeo que nos conte a história por trás do telefone (2a) até o momento. O vídeo inclui entrevistas com Chris Whitman e Karl Pei, respectivamente, designer industrial e CEO da marca londrina.

Sem telefone (2a), o que esperar do seu smartphone

No vídeo que pode ser assistido no final da matéria, o CEO e cofundador da Nothing Carl Pei falou sobre como surgiu a ideia de criar o smartphone Phone (2a):

“Nossa visão na Nothing é trazer os melhores produtos tecnológicos para a próxima geração de pensadores jovens e criativos. Pessoas como nós não estão satisfeitas com o status quo do cenário tecnológico atual. Estamos em busca de ideias novas e frescas e acho que isso funcionou bem. No ano passado, fizemos o telefone (2), “Foi nosso primeiro telefone carro-chefe. A equipe se uniu para fazer isso acontecer e, como resultado, ganhamos muitos prêmios. Também ouvimos de nossa comunidade que existem necessidades diferentes quando se trata de um smartphone, e essa foi a inspiração por trás do 2a.”

Falando sobre as características distintivas do telefone (2a) em comparação com outros telefones da mesma categoria, ou seja, a categoria intermediária, Bee diz que o smartphone terá grande foco em sobre desempenho E Câmera.

Sobre a Design do telefone (2A)O chefe de design de produto, Chris Whitman, brincou:

“Trabalhar no 2a foi desenvolver e evoluir o que fizemos com o 1, e desta vez, com o 2a, foi começar do zero e, sim, trazer algo muito novo e fresco para o mercado. Temos essa ideia de nada que descrevemos como “Techno-calor, ou seja, onde tentamos equilibrar o aspecto tecnológico com algo cheio de carácter e personalidade.“

Embora seja inferior ao Phone 2, o novo Phone 2a manterá sua altura Função de glifo Mas com algumas diferenças. Isso permite personalizar a operação dos padrões de luz na parte traseira do telefone, por exemplo, para ver quem está ligando. Sobre os glifos, Whitman disse:

“Função [Glyphs, ndr] É muito importante. Definitivamente não queremos perdê-la. Mas o design geral do telefone [Phone (2a), ndr] É muito diferente do telefone (2). Tivemos que trabalhar um pouco para descobrir exatamente onde colocar os glifos desta vez. Com o Telefone 1 e o Telefone 2 disponíveis há algum tempo, é muito bom poder ver como as pessoas os usam e entender como eles se encaixam na vida e no uso das pessoas. “.

Neste momento só nos resta esperar até 5 de março para saber mais sobre o smartphone Phone (2a) vindo do nada. Não se pode descartar que a empresa lance outras prévias até o dia do anúncio do telefone. Entretanto, os utilizadores interessados ​​no telefone (2a) podem preencher o formulário no site do Nothing para se manterem atualizados sobre o produto e receberem um desconto especial de 20 euros. Deixamos abaixo as entrevistas completas com Chris Whitman e Carl Bay.