Com que frequência você troca suas fronhas? Aqui está o que você está se metendo se não seguir esta regra básica

Mudar as capas das almofadas é essencial, mas nem todas as pessoas o fazem a tempo e isso pode ter implicações muito graves.

Então não são só lençóis e roupas de cama, você tem que fazer isso Considere horários diferentes Quanto às fronhas, esse é definitivamente um dos produtos mais vulneráveis ​​porque entra em contato com o rosto, cabelos e olhos e, portanto, não só contém sujeira, poluição, bactérias e germes, mas também pode se tornar o espaço onde tudo se espalha rapidamente até então. Afeta a derme.

Todo mundo costuma trocar lençóis e fronhas ao mesmo tempo. Isso significa que eles fazem isso em média uma vez por semana Estão convencidos de que basta manter limpo todo o espaço destinado ao sono e ao descanso. Não é esse o caso, na verdade eles seguem duas linhas diferentes.

Com que frequência as fronhas devem ser trocadas: todo mundo comete erros

A média geral é Troque as fronhas uma vez por semana, além do restante do mobiliário doméstico. Esse hábito pode acabar sendo errado porque eles não fazem mais nada Germes e bactérias se acumulam Que de fato ataca facilmente a pele do rosto, causando inflamação e danos gerais.

Fronhas resolvem Um papel essencial não só em termos de higiene, como se verifica justamente pelo perigo envolvido, mas também pela beleza e manutenção dos cabelos que são diretamente afetadas por esses detalhes. Não é por acaso que muitas pessoas costumam usar aqueles feitos de seda ou cetim que também são menos comprometidos do ponto de vista estético e certamente podem ser uma opção muito útil.

Na verdade, segundo especialistas. As fronhas devem ser trocadas pelo menos duas vezes por semana No período de inverno, que passa a ser uma vez a cada dois dias no máximo, no verão você transpira e assim se acumula um maior número de germes e bactérias, o que expõe sua pele a sérios perigos. Não é apenas a frequência da lavagem que é importante, mas também a forma como você procede. Deve ter travesseiros Lave com um produto delicadoNão excessivamente perfumado ou agressivo.

Enquanto o resto do corpo na verdade É certamente mais poderoso e, portanto, não tem um efeito tão decisivo Quando exposta a detergentes e similares, a pele do rosto fica sensível, por isso deve ser tratada de forma diferenciada. O melhor é escolher um desinfetante como o sabonete de Marselha e um pouco de bicarbonato de sódio na máquina de lavar. Tudo ficará completamente limpo e limpo, mas também não apresenta risco de repercussões e vermelhidão no rosto.