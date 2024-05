Como denunciar um grupo no Facebook

Procedimentos para denunciar um grupo no Facebook – Planetcelulare,it

Os passos a seguir para denunciar um grupo no Facebook são muito simples e iremos listá-los detalhadamente neste guia

Como já planejado para Usuários privadosE também os grupos em Facebook Eles podem ser denunciados se as regras forem violadas. Muitas vezes nos deparamos com grupos que, pelo conteúdo das postagens ou pelos temas abordados, publicam materiais que não atendem às exigências da regulamentação adotada pela rede social fundada por Zuckerberg.

Quando isso acontece, os usuários podem sempre denunciar para continuar bloqueando e removendo o grupo do Facebook. Mas qual é o procedimento correto para denunciar um grupo? Os passos a seguir são muito simples e neste guia iremos listá-los detalhadamente para ajudá-lo a denunciar os grupos que violam os padrões da comunidade da conhecida rede de mídia social.

Procedimento a ser seguido

A primeira coisa que você precisa fazer é abrir a página do Facebook e conectar-se à rede social, inserir os dados para fazer login e entrar no seu perfil. Neste ponto teremos que acessar a página social do grupo que pretendemos denunciar, pois seu conteúdo é claramente contrário às regras do Facebook.

Feito isso, teremos que ir até o ícone em forma de roda dentada localizado no canto superior direito. No menu que se abre, você precisará clicar em “Relatório de grupoFeita esta seleção, abrir-se-á uma nova caixa contendo os motivos do envio do relatório do grupo ao Facebook. Entre as diferentes opções, teremos claramente que escolher aquela que nos levou a preparar o relatório.

Podemos colocar uma marca ao lado do item Spam ou fraude Se acreditarmos que o grupo está tentando cometer fraude contra outros usuários. No entanto, se os conteúdos mostram ou endossam comportamentos violentos, podemos selecionar a opção ‘Conteúdo que incita ao ódio e/ou violência’. No entanto, se fotos de nudez, ou pior, vídeos explícitos de sinal vermelho forem postados dentro do grupo, o grupo poderá ser denunciado por “conteúdo sexual explícito”.

Depois de fazer sua seleção, você pode clicar no botão azul Continuar. Caso o grupo denunciado receba outras denúncias de outros usuários, os desenvolvedores do Facebook podem decidir fechar o grupo por violar as regras ou enviar algum tipo de aviso para que o comportamento “abusivo” não se repita.

Como denunciar conteúdo que não gostamos

Se você quiser denunciar conteúdo que não esteja em conformidade com Padrões comunitáriosMas você não tem uma conta ou não consegue ver o conteúdo porque foi bloqueado, você pode pedir a um amigo que interceda através de sua conta para denunciar o grupo que acreditamos ter violado as regras. No entanto, você não poderá tomar medidas em relação à sua denúncia até que os desenvolvedores do Facebook exibam o conteúdo denunciado. Devemos sempre incluir o máximo de detalhes possível no relatório, incluindo links e capturas de tela de conteúdo que acreditamos ter violado os padrões das redes sociais.