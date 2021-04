Como obter três meses grátis

Fortnite notícias de boas-vindas: Todos os membros da ‘Crew’ poderão obter 3 meses de Spotify gratuitamente

Nova parceria Entre a Epic Games e o Spotify Isso leva a muitos novos benefícios para todos os usuários É um jogo eletronico. Se você também faz parte deequipe técnicaE você é um residente dos países participantes, você será capaz de obter um código especial – assim que resgatá-lo no site do Spotify – que permitirá que você aproveite as vantagens de Conta premium de 3 meses.

Você poderá ouvir milhões de músicas e podcasts Sem limites, sem anúncios e da mais alta qualidade. Além disso, você pode baixar suas músicas favoritas do PC e do celular Para ouvir offline. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre esta nova iniciativa que foi anunciada há algumas horas.

Você também pode gostar de >>> Lixo Italiano, as características sociais desapareceram de repente: o motivo

Fortnite, Spotify Premium 3 meses grátis

De 23 de abril de 2021 a 1º de julho de 2021 às 2h, horário da Itália, todos os membros da Tripulação Fortnite Ele poderá obter um código especial que permitirá que você aproveite as vantagens 3 meses de Spotify Premium. O programa também pode ser resgatado por quem já possui uma conta na plataforma de streaming de música, desde que a opção paga não tenha sido ativada. Conforme relatado pela Epic Games, a promoção pode ser ativada Apenas nos seguintes países: Austrália, Bélgica, Chile, Colômbia, França, Alemanha, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, México, Peru, Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã.

Você também pode gostar de >>> WhatsApp, a ameaça ficou mais real: tome cuidado

No final do período de avaliação, você precisará de um Desative manualmente sua assinatura Ou continue a usá-lo com os custos indicados pelo Spotify. Esta oferta não está disponível em contas Família, o Duo o Aluno.