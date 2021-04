“Haverá um retorno ao passado.”

O Instagram pode tomar uma nova decisão em breve, que reintroduzirá um recurso que foi removido há mais de dois anos

Instagram Se ela se preparar Reenviar curtidas abaixo das fotos. As notícias podem ser empolgantes, mas estão encontrando cada vez mais confirmações. Zuckerberg parece ter a intenção de refazer seus passos, mas de uma maneira diferente da que fez. Até dois anos atrás.

Cada usuário será colocado primeiro Para uma proposta tripartida: Continue a usar o serviço sem gostar, apenas oculte-o sob suas postagens ou redefina-o completamente; provavelmente haverá um painel personalizado completo nas configurações e Na seção de privacidade. O anúncio no Twitter veio do chefe do Instagram Adam Mosseri Isso explica como o recurso está sendo testado.

Instagram, mas não só: o Facebook também está considerando a opção

Também O site de rede social Facebook Em breve poderá oferecer um emprego semelhante No instagram. O anúncio foi feito pelo próprio Adam Mosseri, que falou da possibilidade de ocultar ou reaplicar inteiramente Também gosto da rede social por excelência. A gigante empresa Zuckerberg está avaliando todas as opções para oferecer aos seus usuários um serviço completo e a critério exclusivo de cada usuário. Certeza absoluta de ser gostado Eles não retornarão automática e compulsoriamente para todos.

Parece que a opção estará disponível pela primeira vez, pelo menos Exclusivamente para Instagram. Se você acertar os comentários, os desenvolvedores irão expandir tudo para o Facebook também. Certamente já haverá novidades Comece nas próximas semanas.