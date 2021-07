O segredo do console de mesa Xbox revelado – Nerd4.life

prateleiras Phil Spencer Agora é uma espécie de memes, todo mundo está enlouquecendo procurando por pistas e links em potencial para rumores, começando com os muitos itens que costumam aparecer atrás do chefe do Xbox durante vídeos ao vivo do escritório, mas neste caso finalmente temos uma explicação precisa sobre a misterioso existência Nintendo Switch, o cônsul que freqüentemente aparecia entre vários objetos suspeitos.

Depois que Phil Spencer revelou, muito antes do anúncio oficial, o Xbox Series S semi-escondido em uma prateleira em seu escritório, ele começou a procurar por possíveis pistas durante os shows ao vivo a seguir, e é provável que o mesmo oficial do Xbox responda a esta pergunta preenchendo seus próprios prateleiras de várias coisas e deixa os fãs loucos à procura de links com rumores.



Nintendo Switch na prateleira atrás de Phil Spencer

A presença insistente do Nintendo Switch tem sido frequentemente explicada entre essas boas relações que caracterizam a Microsoft e a Nintendo, mas tem havido teorias mais ousadas, como se o Xbox Game Pass poderia ou não ser visto no Switch. Obsessão Nintendo, principalmente como uma piada.

A explicação é muito mais simples e o próprio Spencer a deu durante um episódio recente do podcast Kinda Funny: Este console é na verdade Presente Que foi o que o presidente da empresa americana Nintendo fez a Phil Spencer, que assim o expôs como um sinal de gratidão.

“O Nintendo Switch foi um presente da Nintendo. Doug Bowser E a equipe está muito perto de nós, estamos ambos em Redmond, Washington, e este console foi um presente deles. Também tenho outro jogo que uso quando jogo em casa, mas é o que me deram assim que o console foi lançado. Esta é a sua fonte. “

Portanto, não há significados particularmente secretos em ter um Nintendo Switch na prateleira de Phil Spencer, é apenas um presente especial da Nintendo que o chefe do Xbox habilmente revela. obrigado.