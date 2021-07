PS5, exclusivamente para assinantes Amazon Prime

Os usuários do Amazon Prime estão prestes a receber um presente de boas-vindas: PlayStation 5 prestes a aparecer Amazonas Suportes exclusivos para assinantes “Prime”. Resumindo, mais uma preliminar para os assinantes, que poderão fazer seu próprio PS5 nas próximas horas sem filas. Ao contrário das “quedas” que ocorreram em outros mercados, como MediaWorld ou Gamestop, na verdade, tudo na Amazon é instantâneo: Entrada, ordem, é sua. Por dois dias, no entanto, A exclusividade é limitada a assinantes Prime (Mas há um porém).

PS5 su Amazon

Imediatamente Página Oficial Ainda diz que o console não está disponível, mas provavelmente leva apenas algumas horas. Na verdade, é isso que a descrição diz:

Os clientes Amazon Prime terão acesso prioritário ao PlayStation 5 até 16 de julho de 2021

Se você for um assinante Prime, tudo o que você precisa fazer é chegar à página a tempo: nós relataremos qualquer notícia diretamente nesta página. Se você não é assinante, Você pode fazer isso agora e aproveitar o primeiro mês grátis. No final, você pode optar por sair sem nenhum custo e, assim, conseguir um PS5 com todas as vantagens dos assinantes Prime, mas sem nenhum custo.

Não está claro quantas unidades estão disponíveis, portanto, não é possível saber se unidades adicionais ainda estarão disponíveis no final da oferta exclusiva do assinante Prima. Não está claro quando o show poderia começar, já que no momento ele ainda não parece ter sido ativado. Quem quiser adquirir o PS5 terá que adiantar-se, enfim, para ter certeza de que está inscrito e chega na hora certa na página.

Será esta a hora de levar para casa a próxima geração da Sony?

Atualização 14/07 às 16h00

A oferta ainda não apareceu. Hora após hora, o prazo de 16 está se aproximando, mas no momento ninguém pode participar.

Atualização 14/07 às 20h30

Não só o PS5 não apareceu o dia todo, mas A menção do exclusivo para assinantes Prime também desapareceu da página. Resta esperar o que acontecerá amanhã, para entender o que deu errado com esse show – não sendo exibido hoje.