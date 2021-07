Valve revela concorrente de console portátil Switch, aqui está a data e os preços

Em um movimento que visa escanear os cartões da indústria de jogos, a Valve anuncia oficialmente o console portátil superfície de vapor, uma plataforma de alto desempenho que visa rivalizar com o Nintendo Switch com recursos de hardware avançados e acesso total ao catálogo digital do Steam.

Steam Deck feito com AMD: O console portátil da Valve possui hardware acionado por um ب APU personalizado Combine o poder de processamento Processadores Zen 2 Eficiência (e desempenho) Placas gráficas RDNA 2.Tudo isso para garantir uma experiência de jogo semelhante à de um PC para jogos.

O formato Steam Deck também possui uma extensão Calçada para permitir que o sistema seja usado em uma TV conectada via HDMI, uma solução que torna o console híbrido da Valve um competidor direto para Nintendo Switch.

O sistema apresenta uma tela grande, layout de teclas rico e compatibilidade com todos os principais acessórios de computador. O Jogos Steam DeckAs notas para a Valve são as mesmas que podem ser acessadas no Steam, então simplesmente conecte-se à sua conta para desfrutar dos mesmos jogos em seu console portátil, sem ter que comprá-los de volta. Steam Deck está programado para lançamento em dezembro de 2021. O console será oferecido em três versões: 419 Para um sistema com capacidade de 64 GB MMC, € 549 Para versão com 256 GB NVMe SSD interno (mais acessórios) e € 679 Para a versão com todos os acessórios e um stick de memória NVMe de 512GB muito rápido.