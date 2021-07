Steam Deck, potência por pixel igual ao Xbox Series X de acordo com o desenvolvedor – Nerd4.life

superfície de vapor orgulhoso Energia por pixel igual a (se não maior que) Xbox Series X De acordo com Peter “Durante” Thomann, um conhecido desenvolvedor e desenvolvedor de fóruns.

para mim Especificações técnicas Fornecido pela Valve, o poder do Steam Deck é igual a 2 TFLOPS, lançado por um APU da AMD construído de acordo com as especificações das arquiteturas Zen 2 e RDNA 2.

Então, estamos falando de uma máquina que no papel tem um poder de computação semelhante ao do PS4, mas usa tecnologias mais eficientes e se vê tendo que gerenciar Precisão É igual a 1280 x 800 pixels apenas. E esse é o ponto.

A GPU Steam Deck oferece desempenho semelhante ao PS4 básico, mas usa uma arquitetura mais recente e mais eficiente, como PS5 e Xbox Series X | sE deve lidar apenas com uma resolução de 1280 x 800 pixels. “

Em outras palavras, o lado da GPU Steam Deck expressa a mesma coisa atuação por pixel a 1280 x 800 do que o expresso pelo Xbox Series X a 3840 x 2160, na verdade um pouco Superior. “

“O processador do console Valve é praticamente metade do que encontramos PlayStation 5 e Xbox Series X | S, que também teve pontuação inferior, enquanto a RAM é de 16 GB, quatro vezes a do Nintendo Switch e igual à do PS5.