Seat Ibiza e Arona 2021: spread de preços

eles vêm juntos – O assento Ibiza e Assento ArunaRecentemente, foi submetido a um restyling. Poucos meses após a apresentação, a espanhola anuncia os preparativos e os preços para o mercado italiano, com a chegada das concessionárias prevista para agosto. O Ibiza estará disponível a partir de 13.900 euros para o motor de referência 1.0 MPI de 80 cv e 16.000 euros para o Arona para a versão turbo a gasolina de 95 cv.

Seat Ibiza – Gama de motores Seat Ibiza (Na foto acimaConsiste apenas em unidades de gasolina. Na base encontramos 3 cilindros 1.0 Com 80 cv e 93 Nm de torque, seguido por uma versão turbo disponível na etapa dual power: de 95 cv com 175 Nm de torque máximo (com caixa manual de cinco marchas) e de 110 cv com 200 Nm de torque (Can ser combinado com um manual de seis velocidades e uma automática DSG de dupla embreagem). no topo está 4 cilindros 1,5 Um turbo com 150 cavalos de potência e 250 Nm de torque. A versão metano também é interessante, com 90 cv com o combustível 1.0 TGI, um combustível no qual a Seat acredita muito, dadas as suas qualidades de gestão.

O Seat Ibiza está disponível em quatro níveis de acabamento diferentes: Ref, Style, Action e FR. Equipamento padrão, você também espera referênciaCaracterísticas: Sistema multimídia com tela de 8,25 “, faróis Ecoled, volante multifuncional, Bluetooth,” clima “, 2 soquetes USB Type-C, Conexão remota para smartphone (versão básica), Sistema anticolisão frontal com reconhecimento de pedestres, sistema de controle de faixa, limitador de velocidade e sistema de reconhecimento de fadiga.

encenação estilo Ele adiciona conectividade sem fio com smartphone, rodas de liga leve de 15 polegadas, um volante multifuncional em couro e controle de cruzeiro. Comparado ao Modelo, o Business apresenta um display de sistema multimídia de 9,2 polegadas com um navegador visual, uma pintura metálica e uma versão completa dos serviços Seat Connect (permitindo o controle remoto de determinados parâmetros do veículo).

Equipamento de topo FR, além de rodas de liga de alumínio de 17 polegadas, faróis de nevoeiro, tubos de escape duplos, vidros traseiros escurecidos, climatização de zona dupla, forro dianteiro preto do cockpit, bancos desportivos, volante FR, painel de instrumentos de toque suave, luz ambiente vermelha Espelhos retráteis, sensores de luz e chuva, um seletor de modo de direção no modo de direção.

Alguns sistemas são pagos separadamente Assistência ao dirigir Como o Travel Assist, que torna o carro compatível com o Autonomous Driving System 2.

Você também pode comprar Ibiza usando Finança, com um prémio de 119 euros por mês (3193 euros à vista, TAN 3,99% fixo APR 5,67%) para a versão de referência com motor 1.0 MPI 80 HP que custa 13.900 euros. A variante com motor a gás natural custa 15.500 euros ou 119 euros por mês (adiantamento de 3.327 euros, TAN fixo 3,99% – TAE 5,46%).

The Seat Arona – Em vez disso, leva 16.000 euros para levá-la para casa lá Assento Aruna (Na foto acimaEquipado com 95 cv 1.0 TSI. Os motores são iguais aos do Ibiza, incluindo a variante CNG, exceto pela chegada do três cilindros “Mile” que em vez da variante de 80 cavalos é o motor a gasolina de 95 cavalos com um manual de cinco velocidades.

Arona está disponível em quattro Diferente conexões: Referência, Método, Pai e Experiência. Este último se junta ao lançamento FR e substitui o anterior Xcellence; É uma disposição que acentua o ‘carácter’ exterior, com acabamentos em alumínio, visível no spoiler dianteiro e no quadro da grelha e no pára-choques traseiro que integra os dois tubos de escape.

Configuração básica referência Inclui os seguintes recursos padrão: sistema multimídia com tela de 8,25 polegadas, rodas de aço de 16 polegadas, faróis Eco LED, volante multifuncional, Bluetooth, entrada USB Type-C, macaco de assento, assistência de colisão frontal com reconhecimento de pedestres, proteção de faixa, velocidade limitador e reconhecimento de fadiga.

encenação estilo Ele adiciona conectividade de smartphone sem fio, dois alto-falantes adicionais, rodas de liga leve de 16 polegadas, uma grade dianteira cromada, um volante de couro multifuncional, sensores de estacionamento traseiros e controle de cruzeiro.

encenação Experiência Comparado ao Style Edition: jantes de liga leve de 17 polegadas, faróis totalmente LED, teto e espelhos contrastantes, trilhos de teto, forro do teto preto, sistema de entrada sem chave, apoio de braço central, zona dupla de ‘clima’, espelhos retrovisores elétricos, sensores de luz e chuva.

eu os preços Do crossover começa a partir de 16.000 euros para a versão de referência com o motor 1.0 TSI 95 HP. Alternativamente, é possível adquiri-lo parcelado a partir de 139 euros por mês (3129 euros de antecedência, 3,99% TAN plano – 5,42% TAE).