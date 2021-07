Os jogos incluíam Gold, outro jogo gratuito para Xbox – Nerd4.life

verifique um Surpresa senão jogo grátis para cada X-Box, aparentemente relacionado a Games with Gold, mesmo que a coisa não esteja muito clara, porque é Deuses injustos entre nós, ou um título que já foi mostrado no mês passado na iniciativa da Microsoft para assinantes do Xbox Live Gold.

Talvez devido a um bug ou talvez porque uma nova iniciativa promocional transmitiu o malware, o jogo de luta De NetherRealms e Warner Bros. Com base na popular licença da DC Comics ainda gratuita no Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S, como você vê em este é o endereço na Loja Xbox.



Injustiça: os deuses entre nós cenários de confronto de super-heróis na DC Comics

Portanto, não está claro se isso era um bug e, portanto, não sabemos por quanto tempo o jogo permanecerá gratuito para os assinantes, a menos que seja parte de uma promoção apenas de fim de semana, mas não parece. Que seja assim.

No entanto, esta não é a primeira vez que Injustice: Gods Between Us foi divulgado gratuitamente ao público, o que na verdade parece ter se tornado uma coisa do hábito da Warner Bros. De qualquer forma, se você ainda não o resgatou, recomendamos fazê-lo agora: embora seja um jogo bastante antigo neste momento, com uma longa sequência de Injustice 2, ainda é um jogo de luta muito interessante e divertido.