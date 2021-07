Steam Deck e slot SSD M.2 mesmo no modelo de 64 GB, mas a atualização não é fácil – Nerd4.life

superfície de vapor, os jogos para celular que a Valve anunciou nos últimos dias, terão um Slot SSD M.2 Mesmo no modelo mais barato, o modelo equipado com 64 GB Memória eMMC, de acordo com um e-mail assinado pelo próprio Gabe Newell.

Compatível com Xbox Game Pass e Epic Games Store, o Steam Deck assume rapidamente a semântica do dispositivo móvel ideal para aqueles que desejam desfrutar de uma experiência de PC completa em movimento.

No entanto, parece que o fim Elevando o nível de Não será fácil de fazer. Por outro lado, o processo requer desbloquear o dispositivo contra os termos de garantia e se aventurar nos espaços apertados do Steam Deck, com o slot M.2 colocado atrás do escudo térmico.

Em segundo lugar, há o problema de preço: discos rígidos compatíveis são aqueles no formato 2230 que são caros, o que significa que instalar uma expansão em um modelo de 64 GB para movê-lo para 512 GB custaria mais do que comprar a versão já pronta.

Em qualquer caso, o facto de haver tal possibilidade não deve ser subestimado, especialmente no que se refere à compra do Steam Deck hoje no modelo mais acessível a partir de 419 euros, e talvez avaliando o upgrade quando o mercado permitir aumentar o espaço e desempenho do dispositivo.