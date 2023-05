WhatsApp Android beta, menu estilo iOS em breve; Emoji animado na área de trabalho

sobre WhatsApp Beta para Android Na versão 2.23.11.4 há um novo design de software O menu que aparece tocando em uma mensagem longa, a pessoa com quem você contata quando deseja deletar uma mensagem, encaminhá-la, responder, etc. Para ser preciso, ainda não está disponível para todos os usuários beta que possuem esta versão do aplicativo, mas para colegas de wabetainfo. com Consegui ativar a novidade para tirar uma screenshot dela.

Os colegas têm certeza de que virá com uma das seguintes versões do WhatsApp. Enquanto isso, a captura de tela mostra o que está sendo cozido, uma Menu redesenhado para estilizar o que aparece no iOS. A plataforma portou recentemente vários aspectos distintos de seu aplicativo iOS para Android, veja a reorganização do layout com chat, comunidade, status e menus de chamada na parte inferior da interface há alguns dias.

animação emoji

O WhatsApp também está trabalhando em um arquivo Um conjunto de emojis animados, uma forma de deixar as “sorrisos” mais visíveis e ao mesmo tempo mais bonitas do que quem usa o Telegram, por exemplo, já deve ter experimentado. Atualmente, existem menos de dez desenvolvimentos, e os desenvolvedores da plataforma se concentraram naqueles que os usuários usam com mais frequência.