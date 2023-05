Você está tendo problemas para editar um arquivo PDF? Com a Apple é mais fácil do que você pensa, basta fazê-lo e você se tornará um especialista instantaneamente

Muitos usuários precisam trabalhar com arquivos PDF por vários motivos, sejam eles escolares ou profissionais: veja como confirmar com Mac. A funcionalidade é muito simples e pode ser encontrada no software Preview padrão e pré-instalado que o macOS vem de fábrica. Fica mais complicado se você quiser editar o arquivo PDF inteiro.

Sem perceber, nos últimos anos mudamos radicalmente nossos hábitos em relação a todas as inovações que ocorreram no campo tecnológico. Portanto, até mesmo nossas ações diárias mudaram a forma como elas acontecem dentro de nossos dispositivos eletrônicos. O PDF é um dos tipos de arquivo mais usados ​​no planeta.

Na verdade, esse tipo de documento pode ser compartilhado e impresso com muita facilidade. Existem muitos textos que assumem esse formato e, muitas vezes, em nosso dia a dia, nos encontramos lidando com arquivos desse tipo por vários motivos. majoritariamente Os alunos precisam estudar em slides em formato PDFmas também em ambientes profissionais Esses documentos são usados ​​para preparar textos de trabalho. Em suma, os propósitos são múltiplos. O único problema com este tipo de arquivos é que muitas vezes os usuários não estão cientes das ferramentas que têm disponíveis para editá-los.

Sublinhar um PDF no macOS é muito simples: veja como

Hoje estamos falando sobre Mac OS E todos os usuários que usam Dispositivos Apple para suas atividades diárias. Modificação da estrutura de um arquivo PDF é complicado, pois exige que ele seja Pacote Adobe pago, o verdadeiro rei deste tipo de arquivos. Apesar disso, é no macOS Aplicativo pré-instalado que pode executar várias funções. ele é chamado visualizarE com ele você pode Mescle vários arquivos e exclua páginas demais. Não só isso, porque graças a este programa você também pode selecionar partes específicas do texto.

Para fazer isso, você precisa abrir o documento usando o aplicativo de visualização. Existem duas maneiras: a primeira é Selecione o texto desejado Em seguida, procure na barra de ferramentas por um arquivo ícone de lápis Que desenha uma linha, onde você também pode escolher a cor do marcador. A segunda, porém, consiste Clique neste botão primeiroPor fim, selecione a cor Destaque manualmente todas as partes do texto interessado. Para excluir partes destacadas, é isso Selecione-o mantendo pressionada a tecla CTRL.