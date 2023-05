Como converter iPhone para Samsung Galaxy: o truque que ninguém sabia

Você possui um iPhone, mas gostaria que funcionasse como um Samsung Galaxy? Hoje você pode, veja como usar o Android no iOS.

A concorrência em todas as áreas de negócio é uma vantagem para o consumidor. De fato, em um monopólio, o consumidor será forçado a usar uma ferramenta, enquanto, graças à concorrência, ele pode escolher a que preferir com base em suas necessidades e gostos.

No campo mobile, o mercado está dividido em dois macroecossistemas: iOS e Android. sistema operacional euO sistema operacional funciona apenas em telefones celulares da Apple, portanto, apenas em iPhones, enquanto o Android funciona tanto no Google Pixel quanto na maioria dos smartphones do mercado. O sistema Apple é fechado e elitista, o que permite mais otimização e recursos exclusivos, enquanto o sistema Android é aberto e permite a execução de aplicativos de todos os tipos.

Assim como ocorre no campo dos consoles (entre usuários da Nintendo, Microsoft ou Sony) e no campo do PC (onde a divisão é entre Microsoft, Apple e Linux), também no campo da telefonia há diferentes alinhamentos, com a fidelização dos usuários em um ou ao lado do outro. O usuário do iPhone nunca mudará para o Android e vice-versa. Mas apenas no caso de o proprietário do iPhone Você quer transformar seu telefone em um Samsung Galaxy (O carro-chefe da casa coreana, que é o principal concorrente do aparelho da Apple)?

Como converter iPhone para Samsung Galaxy

Como são dois sistemas operacionais diferentes, é impossível um telefone da Apple virar um telefone Android, certo? Na verdade é exatamente assim, Os recursos do telefone Android nunca podem ser usados ​​no iPhone E vice-versa (a menos que existam acordos Apple ou Android com os terceiros fornecedores do respetivo serviço). Mas o jeito de transformar um iPhone em um Samsung Galaxy, pelo menos do ponto de vista estético, já está aí.

Na verdade, se você gosta mais da interface do Android do que da do iOS, Você pode visitar “TryGalaxy.com” E baixe uma versão de teste do Samsung Mobile. Depois que o patch for baixado, reinicie o iPhone e você verá que os menus e a interface são idênticos em todos os aspectos aos do celular Samsung.

No entanto, como acabamos de explicar, as características típicas do Android e Samsung não podem ser importadas em um celular iOS. Portanto, os blocos da Apple permanecerão contra alguns aplicativos e você terá que continuar usando os aplicativos proprietários. Resumindo, esse truque é como uma capa ou uma mudança estética que não muda fundamentalmente o seu iPhone.